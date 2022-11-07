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В Рождество Александр Цыбульский пожелал жителям Поморья света и добра

- Дорогие друзья! Поздравляю всех православных с наступающим светлым праздником — Рождеством Христовым!

Каждый православный христианин ожидает этот день с особой радостью и трепетом, ведь именно Рождество обращает нас к милосердию, любви и заботе друг о друге. Всё это вдохновляет нас на новые благие дела и свершения.

В Архангельской области реализуется множество социальных, просветительских, подвижнических инициатив, направленных на воспитание традиционных нравственных ценностей среди молодёжи, на сохранение исторических и культурных корней. Эти инициативы объединяют всех нас вокруг по-настоящему добрых и светлых дел, направленных на развитие нашего региона и всей России.

В день Рождества Христова желаю всем, чтобы всё задуманное исполнилось, чтобы души наполнились светом и теплом, ваши дома — уютом и добротой, а сердца — верой. Здоровья вам и вашим семьям, процветания, счастья и благополучия! 

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

07 январь 08:43 | : Будни

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