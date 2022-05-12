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Главные тревоги родителей школьников

Каждого пятого родителя больше всего тревожит зависимость подростков от интернета. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей учеников 9—11 классов из всех округов страны.

Родительская тревожность рождается вместе с ребенком. Только 1 из 4 родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо. 19% больше всего беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета. Каждый девятый отмечает, что ребенок не желает учиться. 11% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров. Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит по 7% родителей. Лень и домоседство — по 6%. Опасения по поводу здоровья подростка, в частности, неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывает каждый пятый родитель. Еще 5% тревожит упрямство ребенка. Вообще, многие личные качества подростка внушают родителям опасения: среди них раздражительность и апатия (по 4%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Еще 2% родителей говорят, что их подросток мало читает. Другие поводы для тревог назвали 7%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцы чаще беспокоятся по поводу digital-зависимости, невнимательности и спешки подростков. Матери — по поводу отсутствия желания учиться и таких личных качеств как лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность.

02 сентябрь 06:55 | : Будни

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