Юные футболисты из ЛНР приехали на турнир в Архангельск

Турнир «Кубок Дружбы» пройдет сегодня, гости уже посетили знаковые туристические места столицы Поморья и побывали в Северном (Арктическом) федеральном университете. 26 августа ребята отправятся в Северодвинск, где встретятся с главой города, а также посетят городской краеведческий музей и кванториум.
Архангельская область стала частью большого путешествия. Ребята из ЛНР уже посетили Москву – побывали в музее на Поклонной горе, а также посетили знаменитую деревню Бородино и подмосковный Можайск. В Поморье для них подготовлена не менее насыщенная программа.
Организатором путешествия выступило региональное отделение партии «Единая Россия», региональное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Архангельской области. Спонсорскую помощь оказал депутат областного Собрания Александр Фролов (фракция «Единая Россия»).
«Ребятам надо отдохнуть перед началом учебного года. Поэтому мы не только организовали футбольный турнир, но и дополнили его посещением Малых Карел, САФУ, а также Северодвинска. Большое спасибо меценатам за помощь в организации поездки. В Малых карелах гости не только насладились красотами музея, но и посетили мастер-класс по выпечке печенья «Каргопольская тетерка». В университете ребятам рассказали про Русскую Арктику, развитие геологии на русском Севере, а также про специальности, по которым можно будет здесь учиться», – рассказал председатель Регионального отделения РВИО, координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.