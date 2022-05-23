Набережная Северной Двины стала прорастать деревцами

На чудо природы обратил внимание Леонид Таскаев и по вредной депутатской привычке узрел в этом не тягу к свету, а чиновничью бесхозяйственность.
- Честно говоря, сначала я подумал, что это какие-то бессознательные граждане, сломав дерево (должно быть достаточно высокое), воткнули его в прибережную линию за ограничителем. Однако, подойдя ближе весьма удивился - Архангельская набережная откровенно ЗАРАСТАЕТ деревьями и травой сквозь гранит и бетон. Хорошая иллюстрация тезиса, что было бы желание, а способ найдётся, но также это показатель низкого качества содержания самой Набережной со стороны горуправы.
Далее народный избранник, год назад исключенный из КПРФ, предлагает главе города Дмитрию Мореву срочно принять меры и спасти любимый архангелогородцами променад от эрозии. Видимо боится, что набережная его детства когда-нибудь превратится в джунгли. А что… будет природный арт-объект – лучше не придумаешь.
Желающие увидеть чудо собственными глазами могут пройти на набережную Северной Двины в районе поликлиники им. Семашко.