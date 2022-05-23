Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Набережная Северной Двины стала прорастать деревцами

На чудо природы обратил внимание Леонид Таскаев и по вредной депутатской привычке узрел в этом не тягу к свету, а чиновничью бесхозяйственность.

- Честно говоря, сначала я подумал, что это какие-то бессознательные граждане, сломав дерево (должно быть достаточно высокое), воткнули его в прибережную линию за ограничителем. Однако, подойдя ближе весьма удивился - Архангельская набережная откровенно ЗАРАСТАЕТ деревьями и травой сквозь гранит и бетон. Хорошая иллюстрация тезиса, что было бы желание, а способ найдётся, но также это показатель низкого качества содержания самой Набережной со стороны горуправы.

Далее народный избранник, год назад исключенный из КПРФ, предлагает главе города Дмитрию Мореву срочно принять меры и спасти любимый архангелогородцами променад от эрозии.  Видимо боится, что набережная его детства когда-нибудь превратится в джунгли. А что… будет природный арт-объект – лучше не придумаешь.

Желающие увидеть чудо собственными глазами могут пройти на набережную Северной Двины в районе поликлиники им. Семашко.

   

24 август 14:30 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Джордж Скарулис
Знойное лето 22-го года. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (290)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20