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Россиянке стали меньше увлекаться мейкапом на работе

Россиянки стали реже делать макияж перед работой, в том числе из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных женщин, работающих на территории работодателя.

Ежедневно делают макияж перед работой 2 из 3 россиянок: «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь («Давно замужем. А девчонки молодые — каждый день с боевым раскрасом»), другие — трендом на естественность и комфорт («Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа»).

Тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тыс. руб. (70%): «Нужно быть в форме, часто общаюсь с административными госструктурами».

За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16 процентных пунктов: «Отвыкла на удаленке».

17 август 07:30 | : Будни

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