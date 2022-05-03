В Архангельске отмечают 100 лет ветерану войны и регионального УФСИН

Сегодня ветерану УФСИН России по Архангельской области, участнику Великой Отечественной войны Любови Леонтьевне Тимофеенко исполнилось 100 лет.
По состоянию здоровья и в связи с особым уходом, в котором она нуждается постоянно, Любовь Леонтьевна сейчас проживает в социальном учреждении. В этот знаменательный день поздравить ее пришли не только родные, но и руководство ведомства. Заместитель начальника регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний Владимир Тропов, председатель Совета ветеранов УФСИН Александр Павлович Кузьмин, председатель ветеранской организации аппарата Управления Юрий Принцев высказали самые теплые слова пожеланий в адрес юбиляра Тимофеенко, вручили ей цветы и подарки. Также они передали имениннице поздравительные адреса от руководства ФСИН России и УМВД России по Архангельской области.
Любовь Леонтьевна родилась в 1922 году в деревне Усть-Вага Виноградовского района Архангельской области. Еще до войны ей предложили поработать в спецчасти Березниковского исправительно-трудового лагеря. В 19 лет началась ее фронтовая судьба.
На территории Архангельской области в годы войны было сформировано более 120 различных воинских подразделений. Любовь Леонтьевна была зачислена в батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. С наблюдательного поста она должна была определять тип самолета, высоту его полета, направление и сообщать о налете противника. На память о той страшной войне Любови Тимофеенко осталась пара фотографий молодой девчонки в шинели, запись в военном билете: "Принимала участие в обороне Советского Заполярья", медаль "За победу над Германией" и множество других наград. После войны Тимофеенко вернулась работать в уголовно-исполнительную систему, где заняла должность в спецчасти.