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Лучший ученик России отбывает срок в воспитательной колонии под Архангельском

По итогам ХX Всероссийского конкурса  «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» победителем признан подросток из Архангельской области.

Экспертной комиссией объявлены результаты главного образовательного состязания для несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России. Воспитанник Архангельской ВК (п. Талаги, Приморский район) Лев О. был признан лучшим в стране на основе исследовательских и научно-практических работы по предметам обучения и информации об успеваемости учащегося. Кроме того, при выборе победителя эксперты принимали во внимание увлечения, участие в различных мероприятиях, работе в общественных организациях конкурсантов.

Как отмечают педагоги школы при АВК, Лев зарекомендовал себя как старательный, трудолюбивый и добросовестный ученик. Он постоянно стремится к повышению своего образовательного уровня, проявляет интерес ко многим предметам школьной программы, часто читает. Для конкурса он подготовил проектно-исследовательскую работу «Шаг в будущее», в которой раскрыл вопросы профориентации учащихся и продемонстрировал проведение Дня профориентации в школе воспитательной колонии.

Воспитанник Лев Овчинников активно участвует в предметных декадах, является победителем областных и всероссийских состязаний среди школьников. Кроме этого он принимает участие во внеклассной жизни учреждения – выступает ведущим мероприятий, читает стихи, поет и танцует в рамках концертов.

Награждение победителя пройдет на торжественной линейке в День знаний.

 

 
04 август 10:20 | : Будни

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