Экспедиция Всемирного фонда дикой природы углубилась в леса и болота Пинеги

Почти две недели специалисты проведут в отдаленных лесах и болотах Пинежского района Архангельской области, чтобы исследовать ценную природную территорию.
В экспедиции, организованной Всемирным фондом дикой природы, также принимают участие ученые Северного (Арктического) федерального университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Специалисты намерены изучить разнообразие растительного и животного мира Себболота, выявить места обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, описать ландшафты, почвы и лесной фонд. Экспедиция стартовала из Архангельска. До поселка Пинега специалисты добрались на машине, а затем отправились на лодках вверх по реке Пинега и пешком вдоль реки Ежуга до окружающих Себболото старовозрастных ельников.
По мнению ученых, водно-болотные угодья Себболота и окрестные леса имеют важное экологическое значение. Эта территория является резерватом для пролетных и гнездящихся водоплавающих птиц, во время миграций здесь отдыхают стаи лебедей-кликунов, белолобых гусей и гуменников. Встречается серый журавль, сокол-сапсан, чеглок, бородатая неясыть и другие краснокнижные виды животных и растений.
«Одна из задач экспедиции – выяснить, есть ли на данной территории дикий северный олень, занесенный в Красную книгу России. По данным 15-летней давности, олень здесь обитал, но был истреблен. Свежей информации по этой территории нет, исследования давно не проводились. За последние 20 лет численность дикого северного оленя в Архангельской области катастрофически сократилась в результате браконьерства, уничтожения пригодных мест обитания и изменения климата. Небольшие группировки оленя сохранились лишь в нескольких района области, вид находится на грани исчезновения. Если нам удастся найти следы пребывания оленя на территории Себболота, это станет еще одним подтверждением ценности лесоболотного комплекса и весомым аргументом для создания нового регионального заказника», - отметил участник экспедиции, координатор проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Архангельской области Андрей Копытов.
Водно-болотная система Себболота значима также для поддержания полноводности рек и качества воды на прилегающих территориях. Река Себа, вытекающая из болот - источник воды для окружающих деревень и один из притоков, питающих Пинегу. Озёра и реки Себболота богаты рыбой, особенно озеро Шукша, а в реке Ежуга нагуливается молодь лосося, водится хариус. В поддержании нормального гидрологического режима территории важную роль играют старовозрастные леса, которые окружают болота
В результате исследований, которые проводились еще в начале 1990-х годов, Себболото было включено в список рекомендуемых к охране рамсарских водно-болотных угодий. Предложение ученых придать участку статус особо охраняемой территории вошло в региональный план по развитию системы ООПТ Архангельской области.
Новые полевые данные о природной ценности Себболота и прилегающих территорий помогут скорректировать границы проектируемого заказника. Площадь ООПТ может быть даже увеличена за счет добровольно взятых лесозаготовителями обязательств по сохранению ценных лесов, в первую очередь за счет присоединения участка малонарушенных лесов из аренды Группы компаний «Титан», который в настоящее время сохраняется от рубок благодаря мораторному соглашению между компанией и Всемирным фондом дикой природы.