Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экспедиция Всемирного фонда дикой природы углубилась в леса и болота Пинеги

Почти две недели специалисты проведут в отдаленных лесах и болотах Пинежского района Архангельской области, чтобы исследовать ценную природную территорию.

В экспедиции, организованной Всемирным фондом дикой природы, также принимают участие ученые Северного (Арктического) федерального университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Специалисты намерены изучить разнообразие растительного и животного мира Себболота, выявить места обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, описать ландшафты, почвы и лесной фонд. Экспедиция стартовала из Архангельска. До поселка Пинега специалисты добрались на машине, а затем отправились на лодках вверх по реке Пинега и пешком вдоль реки Ежуга до окружающих Себболото старовозрастных ельников.

По мнению ученых, водно-болотные угодья Себболота и окрестные леса имеют важное экологическое значение. Эта территория является резерватом для пролетных и гнездящихся водоплавающих птиц, во время миграций здесь отдыхают стаи лебедей-кликунов, белолобых гусей и гуменников.  Встречается серый журавль, сокол-сапсан, чеглок, бородатая неясыть и другие краснокнижные виды животных и растений. 

 «Одна из задач экспедиции – выяснить, есть ли на данной территории дикий северный олень, занесенный в Красную книгу России. По данным 15-летней давности, олень здесь обитал, но был истреблен. Свежей информации по этой территории нет, исследования давно не проводились. За последние 20 лет численность дикого северного оленя в Архангельской области катастрофически сократилась в результате браконьерства, уничтожения пригодных мест обитания и изменения климата. Небольшие группировки оленя сохранились лишь в нескольких района области, вид находится на грани исчезновения. Если нам удастся найти следы пребывания оленя на территории Себболота, это станет еще одним подтверждением ценности лесоболотного комплекса и весомым аргументом для создания нового регионального заказника», - отметил участник экспедиции, координатор проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Архангельской области Андрей Копытов.

Водно-болотная система Себболота значима также для поддержания полноводности рек и качества воды на прилегающих территориях. Река Себа, вытекающая из болот - источник воды для окружающих деревень и один из притоков, питающих Пинегу. Озёра и реки Себболота богаты рыбой, особенно озеро Шукша, а в реке Ежуга нагуливается молодь лосося, водится хариус. В поддержании нормального гидрологического режима территории важную роль играют старовозрастные леса, которые окружают болота

В результате исследований, которые проводились еще в начале 1990-х годов, Себболото было включено в список рекомендуемых к охране рамсарских водно-болотных угодий. Предложение ученых придать участку статус особо охраняемой территории вошло в региональный план по развитию системы ООПТ Архангельской области.

Новые полевые данные о природной ценности Себболота и прилегающих территорий помогут скорректировать границы проектируемого заказника. Площадь ООПТ может быть даже увеличена за счет добровольно взятых лесозаготовителями обязательств по сохранению ценных лесов, в первую очередь за счет присоединения участка малонарушенных лесов из аренды Группы компаний «Титан», который в настоящее время сохраняется от рубок благодаря мораторному соглашению между компанией и Всемирным фондом дикой природы.

  

03 август 10:57 | : Будни

Главные новости


Окрошка, которую вы еще не пробовали
Хроники Плавучего университета

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (40)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20