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В ТЦ "Титан-Арена" открылся книжный магазин в новой концепции

В ТРК «Титан Арена» открылся «Буквоед», оформленный в новой концепции «книжного ар-деко». Бренд уже давно представлен в городе, но данный магазин отличается от привычных. Это третий магазин сети, запущенный в рамках реализации нового визуального и концептуального прочтения. Первые два открылись в Санкт-Петербурге в апреле и июне этого года.

Новая концепция «Буквоеда» разработана совместно с архитектурным бюро «Бюро Мартен». В ее основе — идея книжного магазина как места, куда приходят не только за книгами, но и за впечатлениями. В интерьере сочетаются натуральные материалы, теплое освещение и современная интерпретация эстетики ар-деко, создавая пространство, где хочется проводить больше времени.

«Мы увидели запрос на книжный магазин как на впечатление. Сегодня читатели ищут не только книги, но и атмосферу, в которую хочется погружаться. Именно поэтому новая концепция делает ставку на эмоциональный опыт и пространство, где хочется проводить время», — отмечает бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина.

Появление нового книжного пространства дополняет культурную инфраструктуру Архангельска, где литературные фестивали, библиотеки, музеи и общественные пространства становятся важными точками притяжения для жителей и гостей города. 

Адрес: ТРК «Титан Арена», Воскресенская ул., 20, 3 этаж.

https://chashmash.wfolio.pro/disk/30-06-2026-bukvoed-q14x8f 

01 июль 14:32 | : Культура

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