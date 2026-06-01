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В Красноборске отметили 160-летие художника Борисова

В последние выходные июня Красноборск масштабно отмечает юбилейную дату со дня рождения своего знаменитого земляка Александра Борисова, объединив профессиональных художников, жителей и гостей региона.

2026 год, объявленный Годом культуры Русского Севера и Годом единства народов России, задаёт особый смысловой тон всем событиям, посвящённым 160-летию Александра Борисова. «Год культуры Русского Севера – это период осмысления нашего уникального наследия. И в этом контексте личность и творчество Александра Борисова приобретают особое значение, ведь его искусство – это один из ключей к пониманию культурного кода нашего региона. В год его 160-летия мы по-новому открываем это наследие, – подчеркнула министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова. 

Глава регионального ведомства также отметила, что 160-летие Борисова – одно из центральных событий программы Года культуры Русского Севера, а сам художник предстаёт не только как гениальный живописец, но и как человек, мысливший масштабно. Такие инициативы, как «Борисов фест», не просто сохраняют память о выдающемся земляке, но и способствуют развитию культурного туризма, выстраивают диалог между поколениями и вовлекают молодёжь в изучение истории освоения Севера.

По словам руководителя проекта Оксаны Пановой, программа «Борисов феста» помогает раскрыть многогранную личность Александра Борисова, представив его не только как живописца, но и как исследователя Арктики, талантливого публициста и истинного патриота Русского Севера.

— Это масштабное событие позволит по-новому взглянуть на наследие нашего выдающегося земляка через призму искусства, традиций и современных интерпретаций. Для нас важно показать, что творчество Александра Алексеевича продолжает жить и вдохновлять людей сегодня, а его взгляд на Север остается близким для новых поколений, — отметила Оксана Панова.

Первый день фестиваля посвящен теме многогранности Севера. На набережной Красноборска открылись творческие площадки, где гости знакомились с биографией и творчеством Александра Борисова, принимали участие в мастер-классах и художественных акциях.

Одним из ключевых событий дня стала презентация галереи «Борисов: новые грани» — итоговой выставки участников арт-кэмпа, объединившего десять молодых художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Рязани, Сыктывкара и Архангельска. В течение недели они работали в Красноборске, изучали творчество Борисова, вдохновлялись местными пейзажами и искали собственные художественные интерпретации северной темы. Получившиеся произведения представили гостям фестиваля.

Продолжением стал арт-баттл, в ходе которого художники создавали коллективную работу прямо на глазах у зрителей. Единое полотно, рожденное в режиме реального времени, стало символом живого диалога между традицией и современностью, между наследием Борисова и свежим взглядом молодых авторов.

Возможность стать частью творческого процесса получили и сами участники фестиваля: каждый желающий мог попробовать себя в роли художника и создать собственную интерпретацию произведений Александра Борисова. Вместе 160 готовых работ сформировали «Живую реку» — масштабную композицию под открытым небом, которая стала символом 160-летия со дня рождения художника.

Гости также познакомились с выставкой «Вдохновленные Борисовым», подготовленной учащимися Детской школы искусств имени С. Л. Сметанина, посетили кинопоказы и арт-пикник с живой музыкой, отправились на арт-прогулку по Северной Двине на пароме, услышали фольклор в современной обработке в исполнении онежской группы «Прялица и пряники» и отправили открытки из Красноборска в разные уголки страны.

Для юных участников фестиваля работали площадки, посвященные путешествиям в Арктику и культуре ее коренных народов. Ребята могли познакомиться с традициями ненцев, принять участие в мастер-классах, проверить свои силы в играх на ловкость и смекалку, отправиться в игровое путешествие по мотивам морских походов, разгадать загадки о далеких землях, а также поиграть в настольные игры и создать яркие образы с помощью аквагрима.

Фестиваль проводится при поддержке Губернаторского центра Архангельской области в рамках проекта «Александр Борисов. Имя в истории края» и Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Борисов. Искусство вне стен». Их реализует фонд социально культурных и спортивных инициатив «Успех».

Генеральный директор Губернаторского центра Архангельской области Мария Третьякова отметила, что такие инициативы показывают значимость работы некоммерческих организаций для развития территорий.

— Особенно ценно, когда команда проекта не ограничивается одним источником поддержки, а ищет разные возможности для масштабирования своей идеи, — подчеркнула Мария Третьякова. — «Борисов фест» стал примером такой комплексной работы: благодаря объединению региональных и федеральных ресурсов удалось создать событие, которое помогает привлечь внимание к Красноборску, раскрыть туристический потенциал территории и создать новые возможности для знакомства жителей и гостей региона с историей и культурным наследием района.

Второй день фестиваля будет посвящен теме домашнего Севера. События переместятся в парковую зону Красноборска и в Дом-усадьбу художника в деревне Городищенская.

В парке Красноборского центра культуры гостей ждут ярмарка, мастер-классы по традиционным ремеслам, знакомство с северной кухней и выступления творческих коллективов.

В усадьбе художника можно будет узнать больше о жизни и путешествиях Александра Борисова: познакомиться с историей его арктических экспедиций в интерактивном формате, посетить театрализованную экскурсию о семье художника, узнать о его детстве в игровом формате, а также прогуляться по территории старинной усадьбы.

Подробная программа фестиваля – в группе проекта в социальной сети (https://vk.com/borisov160). 


28 июнь 10:24 | : Культура

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