В Северодвинске появится мрнумент воинам-героям

О планах в этой части рассказал глава администрации города корабелов Игорь Арсентьев:

- Продолжаем работу по установке монумента в память о воинах-героях. Готовится к подписанию муниципальный контракт с подрядчиком из Архангельска. Выполнять отливку фигур будет московский скульптор. Они должны быть готовы до конца августа. На гранитный постамент будут установлены бронзовые скульптуры трёх военнослужащих: участников Афганской и Чеченской кампаний, а также СВО. Новый объект появится на аллее Памяти и Гордости - вдоль проспекта Труда в границах улиц Ломоносова и Тургенева.

С инициативой увековечить память участников трёх военных конфликтов ко мне вышли ветераны боевых действий. Они самостоятельно разработали проект, сейчас идёт его техническая доработка - согласование внешнего вида бойцов.

Существующий гранитный монумент временно демонтируют, но потом вернут на место: он станет частью новой композиции. Работы планируется завершить в октябре