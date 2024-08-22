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Строительство нового бассейна в Северодвинске отдано местному подрядчику

Новый спортивный объект появится на территории стадиона «Север». Глава города корабелов Игорь Арсентьев обнародовал детали сделки:

- Контракт на проектирование и строительство 50-метрового плавательного бассейна заключён с ООО «СтройЦентр».

 Проект необходимо подготовить к марту 2025 года, а сдать объект – в сентябре 2027 года.
 Одновременно в бассейне смогут плавать до 120 человек. Он подходит для проведения соревнований межрегионального уровня.

Проектировщику будет необходимо предусмотреть инфраструктуру для доступа и маломобильных спортсменов. Кроме взрослой чаши на объекте планируется обустроить оздоровительный бассейн глубиной чуть более метра для дошкольников.

04 октябрь 11:55 | : Экономика

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