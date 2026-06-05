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Постановка театра Панова вошла в Золотой фонд

7 июня в 19:00 зрители смогут увидеть спектакль «Страстотерпцы» Архангельского молодежного театра Виктора Панова в телеэфире и на онлайн-площадках. Подробности от издания «Регион 29»:

- Постановка вошла в проект «Золотой фонд театральных постановок России», созданный к 150-летию Союза театральных деятелей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Съемки спектакля проходили в Архангельске в начале марта. Тогда в театр приезжала съемочная группа проекта для записи постановки.

Премьерный показ состоится на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Также запись спектакля будет доступна в плейлисте сообщества «Триколор» во «ВКонтакте».

Проект «Золотой фонд театральных постановок России» объединяет лучшие спектакли российских театров и знакомит с ними зрителей по всей стране.

 

04 июнь 09:27 | : Культура

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