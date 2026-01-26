Спектакль Театра Панова попал в "Золотую коллекцию России"

Спектакль «Страстотерпцы» Архангельского молодежного театра получит профессиональную видеоверсию: съемки в рамках масштабного проекта «Золотой фонд театральных постановок России» состоялись на днях в Архангельске.

Проект «Золотой фонд театральных постановок России» реализуется компанией «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) и приурочен к празднованию 150-летия Союза. Его главная идея — создание крупнейшей видеотеки спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности России.

2026 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России. В связи с этим новый этап съемок проекта посвящен популяризации культурного разнообразия народов страны, которое находит отражение и в драматическом искусстве. Проект «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

С февраля по апрель съемочная группа посетит 17 городов и побывает в 21 театре. Одним из них стал Архангельский молодежный театр. Съемки спектакля «Страстотерпцы» состоялись в присутствии зрителей, что, по мнению продюсеров проекта, позволяет актерам полнее раскрыть образы персонажей. В процессе было задействовано семь камер, которые вели запись в качестве 4K.

«Меня так воспитали: если ты здесь живешь, то должен говорить об этом. Поэтому спектакли, которые отражают жизнь Архангельска, мне кажутся обязательными для любого нашего театра: сначала — про свое, а потом уже и про все остальное. Спектакль “Страстотерпцы” в художественной форме рассказывает об истории родного края. О времени, когда царская семья была сослана в Холмогоры. Сегодня благодаря новым техническим возможностям спектакль может увидеть огромное количество желающих, и я искренне благодарю создателей телеверсии за эту работу», — сказал Виктор Панов, художественный руководитель Архангельского молодежного театра, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Почета и ордена Дружбы.

Премьера телеверсии спектакля состоится весной 2026 года на телеканале «Большой эфир» производства оператора «Триколор». Также запись будет доступна бесплатно для широкой аудитории в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ», в разделе «Золотой фонд театральных постановок России».

«“Золотой фонд театральных постановок России” — один из самых значимых проектов, приуроченных к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России, который вся театральная страна отмечает в 2026 году. Работа началась заранее, два года назад: театры из самых разных регионов присылали заявки, а затем экспертное жюри в два этапа отобрало лучшие спектакли. Многие из этих постановок уже стали легендарными, и абсолютно все они заслуживают того, чтобы их увидели зрители со всей страны. Вместе с нашими партнерами мы выполним эту важную миссию», — рассказала Надежда Скляр, заместитель Председателя — начальник Творческого управления СТД РФ.

«“Золотой фонд театральных постановок России” — это диалог эпох и культур. Продолжая процесс создания нашей уникальной видеотеки, мы отчетливо видим, как спектакли, рожденные в разных уголках страны, говорят на универсальном языке вечных ценностей: семьи, справедливости, любви к Родине. Сохраняя их с помощью современных технологий, мы укрепляем фундамент нашей общей идентичности», — прокомментировал Михаил Анисимов, генеральный продюсер компании «Триколор», генеральный продюсер проекта «Золотой фонд театральных постановок России».



