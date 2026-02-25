Режиссер из Архангельска победила в Конкурсе короткометражных фильмов

И это Анастасия Ломакина с фильмом «Рай для орхидей»!

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал список победителей Конкурса короткометражных фильмов (предыдущее название «Россия – взгляд в будущее») 2026 года.

Категория «Неигровое кино»:

«Быть добру!», реж. Татьяна Ложникова (Омская область); «38%», реж. Андрей и Елена Плотниковы (Липецкая область); «Акустика», реж. Виктория Лепеха (Республика Крым); «Альбедо», реж. Максим Аньшин (Свердловская область); «АРХАНГЕЛО. Дом на излучине реки», реж. Арина Приходько (Шаркова), (Санкт-Петербург); «Бабушки из Дедушкино», реж. Константин Борошнев (Москва); «Быки», реж. Алексей Суховей (Красноярский край); «В ожидании льда», реж. Анастасия Шкитина (Омская область); «Гектар. Зов предков», реж. Элеонора Коган (Московская область); «Гремиха – желание жить», реж. Марина Бовсуновская (Санкт-Петербург); «Дом у моря», реж. Евгений Власов (Санкт-Петербург); «Жизнь через целлофановый пакет», реж. Любовь Денисова (Москва); «Жужелица Тилли», реж. Антон Григорьев (Самарская область); «Заморозить время», реж. Лилия Дмитрик (Новосибирская область); «Заповедное место», реж. Яков Юровицкий (Брянская область); «И древо жизни посреди рая», реж. Николай Яковлев (Иркутская область); «Индус», реж. Юрин Сасин (Севастополь); «Конёк-Горбунок», реж. Айдар Гайнуллин (Республика Татарстан); «Кристалл в прозрачной оправе», реж. Алексей Сухачев, Вусал Мехман Оглы Вусалов (Приморский край); «Ледяная лилия», реж. Павел Печенкин (Пермский край); «Любовь твоя», реж. Артур Радзинский (Санкт-Петербург); «Мать енотов», реж. Яна Горюн (Краснодарский край); «Место, где не больно», реж. Степан Скоробогатько (Москва); «Молитва», реж. Елизавета Бобылева (Пермский край); «На карте не значится», реж. Павел Титович (Белгородская область); «На своей волне», реж. Алексей Головков (Санкт-Петербург); «Океан», реж. Георгий Поротов (Санкт-Петербург); «Охотник», реж. Екатерина Воробьева (Москва); «Победа Кати», реж. Дарья Разумникова (Москва); «Поколение Зарницы», реж. Наталья Бабкина (Москва); «Предпоследняя шоколадка», реж. Анастасия Перевощикова (Удмуртская Республика); «Призраки старого пирса», реж. Владимир Марин (Москва); «Путь аиста», реж. Виктория Окунева (Пермский край); «Рай для орхидей», реж. Анастасия Ломакина (Архангельская область); «Расщепление разума», реж. Екатерина Мантуленко (Московская область); «Рейтинг 4.8», реж. Дарья Бузырева (Омская область); «Роза ветров», реж. Алексей Романов (Пермский край); «Русская миссия. Слово Африке», реж. Станислав Ставинов (Краснодарский край); «Сопки Маньчжурии», реж. Инна Самохина (Саратовская область); «Суслиная история», реж. Ярослав Лобачев (Ярославская область); «Трещины», реж. Юлия Бывшева (Иркутская область); «Три пятёрки», реж. Сергей Ждамиров (Краснодарский край); «Тридцатипроцентник», реж. Дмитрий Колобов, Евгения Сереброва (Тюменская область); «Увидимся, сын», реж. Наталья Будкова (Краснодарский край); «Футболисты из Ловозера», реж. Елена Васюкова (Мурманская область); «Хранители Подлеморья», реж. Павел Скоробогатов (Иркутская область); «Хранитель тропы», реж. Яна Бех (Севастополь); «Человек ипподрома», реж. Ислам Сатыров (Ставропольский край); «Шокша. Монумент», реж. Ксения Роганова (Санкт-Петербург); «Югорская рапсодия», реж. Никита Аниськин (Вологодская область).

Категория «Экспериментальное кино»:

«Бон Бо», реж. Александр Пушин (Москва); «В голове у Яра», реж. Софья Горленко (Калужская область); «Д`ркин. Тае зори», реж. Евгения Березина (Санкт-Петербург); «Дело не в золоте», реж. Александра Колесникова (Ивановская область); «Отец с VHS», реж. Никита Добрынин (Московская область); «Полет Единого к Единому», реж. Устинья Арасланова, Марианна Рыбынок (Москва); «Форма проявления эмпатии», реж. Алиса Прокофьева (Москва); «Цифровая исповедь», реж. Иван Левшин (Москва); «Шумерля», реж. Марина Карачаровская (Саратовская область); «Шумоподавление», реж. Илья Ермекеев (Республика Татарстан).

«В этом году мы получили наибольшее количество заявок за весь период деятельности фонда, и отметим, что качество их ежегодно растёт. При этом мы рады, что среди победителей есть участники Кинолаборатории полного цикла ФПРК, стартовавшей в 2025 году: наша образовательная программа приносит свои плоды. В рамках конкурса 2026 года дополнительные баллы получили начинающие режиссеры – мы продолжаем работу по поиску новых талантов и интеграции их в киноиндустрию. Полагаем, что их удалось найти в том числе благодаря открытию новой категории конкурса – неигрового экспериментального кино. С учетом того, что данный вид фильмов на сегодняшний день не поддерживается в России, мы выступили первопроходцами в этом направлении: выразили готовность работать с молодыми авторами и их новыми формами художественного языка, открывая тем самым возможности для их творческой реализации», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Традиционно работы заявителей оценивает экспертная группа, в которую входят представители отечественного кинематографа.

В этом году список победителей определили :

в категории «Неигровое кино»

Валерий Тимощенко (председатель) – режиссер-документалист, руководитель мастерской документального кино в филиале ВГИК им. С.А. Герасимова в Ростове-на-Дону;

Светлана Фричинская – заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации;

Кирилл Ашумов – креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink;

Татьяна Соболева – режиссер-документалист;

Елена Утробина – программный директор Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.

в категории «Неигровое экспериментальное кино»

Михаил Железников (председатель) – кинорежиссер, куратор фестивальных программ;

Ефим Грабой – кинорежиссер;

Элеонора Тухарели – режиссер-документалист, генеральный продюсер ФПРК;

Вячеслав Шутов – куратор фестивальных программ.

Валерий Тимощенко:

«Это был очень интересный опыт – не только с точки зрения поиска ярких историй, но и проведения некоего социального среза современной России. Порадовало, что уровень работ ежегодно растёт. Среди них есть блестящие темы московских авторов, действующих в союзе с региональными кинематографистами, а также исключительно аутентичные, региональные истории. Это и Республика Саха (Якутия), и Урал, и Юг России, и др. Я бы хотел обратить внимание на то, что на фоне этих заявок мы можем определить наши “слабые места” – есть регионы, которые по-прежнему не участвуют в конкурсе или присылают “сырые” заявки. Мне кажется, что имеет смысл обратить на них внимание и подумать над тем, как помочь – подтянуть ребят, интегрировать их в киноиндустрию. Благодарю ФПРК за приглашение принять участие в конкурсе, сам конкурс и за ту сложную, но важную работу, которую делает эта организация».

Михаил Железников:

«Я очень рад, что у ФПРК появился конкурс проектов экспериментальных неигровых фильмов. Недавно один из авторитетных киноизданий проводил опрос, где среди прочих ставился вопрос – стоит ли выделять экспериментальный фильм в отдельную категорию. Я думаю, что стоит – не ради дискриминации или маргинализации данного типа кинолент, а наоборот, чтобы привлечь к нему внимание, подтвердить его право на существование (и в данном случае ещё и на финансирование), вдохновить авторов на формальные и художественные поиски, чтобы они не боялись своих идей. Решение нам далось не очень просто: далеко не все заявки оказались экспериментальными, а некоторые хорошие проекты, к сожалению, не поместились в шорт-лист. Поздравляю победителей! Буду ждать готовых фильмов».

Напомним, что на участие в Конкурсе короткометражных фильмов в этом году было получены заявки из 64 регионов РФ. Помимо финансовой поддержки (1,7 млн рублей для неигровых и 2,5 млн рублей для экспериментальных неигровых фильмов) в рамках конкурса для победителей будут организованы драматургическая и монтажная лаборатории с участием ведущих кинематографистов в качестве наставников.

Конкурс короткометражных фильмов ФПРК – один из ключевых проектов организации, реализуемый ежегодно, с момента её основания в 2022 году. Фильмы-победители являются участниками и лауреатами крупнейших российских кинофестивалей, представлены на ТВ и онлайн-платформах, а также регулярно транслируются на отраслевых мероприятиях, проходящих в России и за рубежом.



