Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Режиссер из Архангельска победила в Конкурсе короткометражных фильмов

И это Анастасия Ломакина с фильмом «Рай для орхидей»!

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал список победителей Конкурса короткометражных фильмов (предыдущее название «Россия – взгляд в будущее») 2026 года.

Категория «Неигровое кино»:

  1. «Быть добру!», реж. Татьяна Ложникова (Омская область);
  2. «38%», реж. Андрей и Елена Плотниковы (Липецкая область);
  3. «Акустика», реж. Виктория Лепеха (Республика Крым);
  4. «Альбедо», реж. Максим Аньшин (Свердловская область);
  5. «АРХАНГЕЛО. Дом на излучине реки», реж. Арина Приходько (Шаркова), (Санкт-Петербург);
  6. «Бабушки из Дедушкино», реж. Константин Борошнев (Москва);
  7. «Быки», реж. Алексей Суховей (Красноярский край);
  8. «В ожидании льда», реж. Анастасия Шкитина (Омская область);
  9. «Гектар. Зов предков», реж. Элеонора Коган (Московская область);
  10. «Гремиха – желание жить», реж. Марина Бовсуновская (Санкт-Петербург);
  11. «Дом у моря», реж. Евгений Власов (Санкт-Петербург);
  12. «Жизнь через целлофановый пакет», реж. Любовь Денисова (Москва);
  13. «Жужелица Тилли», реж. Антон Григорьев (Самарская область);
  14. «Заморозить время», реж. Лилия Дмитрик (Новосибирская область);
  15. «Заповедное место», реж. Яков Юровицкий (Брянская область);
  16. «И древо жизни посреди рая», реж. Николай Яковлев (Иркутская область);
  17. «Индус», реж. Юрин Сасин (Севастополь);
  18. «Конёк-Горбунок», реж. Айдар Гайнуллин (Республика Татарстан);
  19. «Кристалл в прозрачной оправе», реж. Алексей Сухачев, Вусал Мехман Оглы Вусалов (Приморский край);
  20. «Ледяная лилия», реж. Павел Печенкин (Пермский край);
  21. «Любовь твоя», реж. Артур Радзинский (Санкт-Петербург);
  22. «Мать енотов», реж. Яна Горюн (Краснодарский край);
  23. «Место, где не больно», реж. Степан Скоробогатько (Москва);
  24. «Молитва», реж. Елизавета Бобылева (Пермский край);
  25. «На карте не значится», реж. Павел Титович (Белгородская область);
  26. «На своей волне», реж. Алексей Головков (Санкт-Петербург);
  27. «Океан», реж. Георгий Поротов (Санкт-Петербург);
  28. «Охотник», реж. Екатерина Воробьева (Москва);
  29. «Победа Кати», реж. Дарья Разумникова (Москва);
  30. «Поколение Зарницы», реж. Наталья Бабкина (Москва);
  31. «Предпоследняя шоколадка», реж. Анастасия Перевощикова (Удмуртская Республика);
  32. «Призраки старого пирса», реж. Владимир Марин (Москва);
  33. «Путь аиста», реж. Виктория Окунева (Пермский край);
  34. «Рай для орхидей», реж. Анастасия Ломакина (Архангельская область);
  35. «Расщепление разума», реж. Екатерина Мантуленко (Московская область);
  36. «Рейтинг 4.8», реж. Дарья Бузырева (Омская область);
  37. «Роза ветров», реж. Алексей Романов (Пермский край);
  38. «Русская миссия. Слово Африке», реж. Станислав Ставинов (Краснодарский край);
  39. «Сопки Маньчжурии», реж. Инна Самохина (Саратовская область);
  40. «Суслиная история», реж. Ярослав Лобачев (Ярославская область);
  41. «Трещины», реж. Юлия Бывшева (Иркутская область);
  42. «Три пятёрки», реж. Сергей Ждамиров (Краснодарский край);
  43. «Тридцатипроцентник», реж. Дмитрий Колобов, Евгения Сереброва (Тюменская область);
  44. «Увидимся, сын», реж. Наталья Будкова (Краснодарский край);
  45. «Футболисты из Ловозера», реж. Елена Васюкова (Мурманская область);
  46. «Хранители Подлеморья», реж. Павел Скоробогатов (Иркутская область);
  47. «Хранитель тропы», реж. Яна Бех (Севастополь);
  48. «Человек ипподрома», реж. Ислам Сатыров (Ставропольский край);
  49. «Шокша. Монумент», реж. Ксения Роганова (Санкт-Петербург);
  50. «Югорская рапсодия», реж. Никита Аниськин (Вологодская область).

Категория «Экспериментальное кино»:

  1. «Бон Бо», реж. Александр Пушин (Москва);
  2. «В голове у Яра», реж. Софья Горленко (Калужская область);
  3. «Д`ркин. Тае зори», реж. Евгения Березина (Санкт-Петербург);
  4. «Дело не в золоте», реж. Александра Колесникова (Ивановская область);
  5. «Отец с VHS», реж. Никита Добрынин (Московская область);
  6. «Полет Единого к Единому», реж. Устинья Арасланова, Марианна Рыбынок (Москва);
  7. «Форма проявления эмпатии», реж. Алиса Прокофьева (Москва);
  8. «Цифровая исповедь», реж. Иван Левшин (Москва);
  9. «Шумерля», реж. Марина Карачаровская (Саратовская область);
  10. «Шумоподавление», реж. Илья Ермекеев (Республика Татарстан).

«В этом году мы получили наибольшее количество заявок за весь период деятельности фонда, и отметим, что качество их ежегодно растёт. При этом мы рады, что среди победителей есть участники Кинолаборатории полного цикла ФПРК, стартовавшей в 2025 году: наша образовательная программа приносит свои плоды. В рамках конкурса 2026 года дополнительные баллы получили начинающие режиссеры – мы продолжаем работу по поиску новых талантов и интеграции их в киноиндустрию. Полагаем, что их удалось найти в том числе благодаря открытию новой категории конкурса – неигрового экспериментального кино. С учетом того, что данный вид фильмов на сегодняшний день не поддерживается в России, мы выступили первопроходцами в этом направлении: выразили готовность работать с молодыми авторами и их новыми формами художественного языка, открывая тем самым возможности для их творческой реализации», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Традиционно работы заявителей оценивает экспертная группа, в которую входят представители отечественного кинематографа. 

В этом году список победителей определили :

в категории «Неигровое кино»

  • Валерий Тимощенко (председатель) – режиссер-документалист, руководитель мастерской документального кино в филиале ВГИК им. С.А. Герасимова в Ростове-на-Дону;
  • Светлана Фричинская – заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации;
  • Кирилл Ашумов – креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink;
  • Татьяна Соболева – режиссер-документалист;
  • Елена Утробина – программный директор Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.

в категории   «Неигровое экспериментальное кино»

  • Михаил Железников (председатель) – кинорежиссер, куратор фестивальных программ;
  • Ефим Грабой – кинорежиссер;
  • Элеонора Тухарели – режиссер-документалист, генеральный продюсер ФПРК;
  • Вячеслав Шутов – куратор фестивальных программ.

Валерий Тимощенко:

«Это был очень интересный опыт – не только с точки зрения поиска ярких историй, но и проведения некоего социального среза современной России. Порадовало, что уровень работ ежегодно растёт. Среди них есть блестящие темы московских авторов, действующих в союзе с региональными кинематографистами, а также исключительно аутентичные, региональные истории. Это и Республика Саха (Якутия), и Урал, и Юг России, и др. Я бы хотел обратить внимание на то, что на фоне этих заявок мы можем определить наши “слабые места” – есть регионы, которые по-прежнему не участвуют в конкурсе или присылают “сырые” заявки. Мне кажется, что имеет смысл обратить на них внимание и подумать над тем, как помочь – подтянуть ребят, интегрировать их в киноиндустрию. Благодарю ФПРК за приглашение принять участие в конкурсе, сам конкурс и за ту сложную, но важную работу, которую делает эта организация».

Михаил Железников:

«Я очень рад, что у ФПРК появился конкурс проектов экспериментальных неигровых фильмов. Недавно один из авторитетных киноизданий проводил опрос, где среди прочих ставился вопрос – стоит ли выделять экспериментальный фильм в отдельную категорию. Я думаю, что стоит – не ради дискриминации или маргинализации данного типа кинолент, а наоборот, чтобы привлечь к нему внимание, подтвердить его право на существование (и в данном случае ещё и на финансирование), вдохновить авторов на формальные и художественные поиски, чтобы они не боялись своих идей. Решение нам далось не очень просто: далеко не все заявки оказались экспериментальными, а некоторые хорошие проекты, к сожалению, не поместились в шорт-лист. Поздравляю победителей! Буду ждать готовых фильмов».

Напомним, что на участие в Конкурсе короткометражных фильмов в этом году было получены заявки из 64 регионов РФ. Помимо финансовой поддержки (1,7 млн рублей для неигровых и 2,5 млн рублей для экспериментальных неигровых фильмов) в рамках конкурса для победителей будут организованы драматургическая и монтажная лаборатории с участием ведущих кинематографистов в качестве наставников.

Конкурс короткометражных фильмов ФПРК – один из ключевых проектов организации, реализуемый ежегодно, с момента её основания в 2022 году. Фильмы-победители являются участниками и лауреатами крупнейших российских кинофестивалей, представлены на ТВ и онлайн-платформах, а также регулярно транслируются на отраслевых мероприятиях, проходящих в России и за рубежом.


01 май 09:17 | : Культура

Главные новости


Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая
Воруют ВСЕ. Почему фильм «Дело» не доходит до зрителя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (18)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20