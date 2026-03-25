Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске откроется выставка картин Марины Гудим-Левкович

29 апреля, в среду в 18 часов в креативном пространстве СурковЪ Центр откроется персональная выставка художественных работ Марины Гудим-Левкович «Север как личная история».
 
Марина родилась и выросла в Архангельске. Своя - в самом точном смысле. Север в её работах - это среда, в которой живут чувства: Белое море, Соловки, заливные луга, тишина болот, ягоды, ветер.

 Рисовать начала в раннем детстве, потом была студия «Карандаш» при ДК строителей, теперь это АГКЦ, затем детская художественная школа № 1. Следующей ступенькой в художественном образовании стал Архангельский колледж культуры и искусства. В 2003 году закончила Государственную Текстильную академию в Иваново, по специальности художник-стилист, председателем государственной аттестационной комиссии был Вячеслав Зайцев.

Сегодня она - художник и педагог, и человек, который продолжает внимательно смотреть на свой город.

 С 2000 года участвует в областных выставках художников «Север». С 2023 года состоит в общественной организации «Жизнь», постоянный участник выставок в Октябрьской библиотеке № 2 им. Н. К. Жернакова, Ломоносовском ДК, культурном центре Катунино и Музее народных промыслов и ремёсел в Уйме. В 2024 году представила свои работы на выставке «Акварель в кубе». В 2025 году принимала участие в выставках организованных Архангельским отделением союза художников России: «Помните о нас» и «Арктика суровая и нежная».

 В 2024 заняла 1 место в международной выставке-конкурсе футуристического искусства АРТ-космогония (г. Москва). В 2024 и 2025 году как художник-педагог занимала призовые места в номинации «Живопись» в IV и V Всероссийских конкурсах профессионального мастерства в области культуры и искусства «ГРАНИ» (г. Самара).

Основной темой творчества художника является любимый Архангельск, Русский Север и его природа. Любимые художники - Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Лев Бакст, Иван Билибин, Альфонс Муха, Густав Климт и Есим Гозукара, Яёи Кусама. А также иллюстраторы: Николай Кочергин, и тандем Эрика Булатова и Олега Васильева.

 Открытие будет тёплым – можно познакомиться с художницей и ее работами, поговорить и послушать, как звучит Пространство — лёгкая импровизация на клавишах от Макса Анисимова.

Выставка откроется на возрожденном памятнике истории и культуры – пивзаводе А. Суркова, Архангельск, ул. Попова, 3 (вход с улицы Попова через парадное фойе, далее на лифте или по лестнице на 1-й этаж и налево по коридору до студии 19).

Запись по телефону +7 991 054-2828

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. 

23 апрель 10:48 | : Культура

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (302)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20