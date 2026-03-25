В Архангельске откроется выставка картин Марины Гудим-Левкович

29 апреля, в среду в 18 часов в креативном пространстве СурковЪ Центр откроется персональная выставка художественных работ Марины Гудим-Левкович «Север как личная история».



Марина родилась и выросла в Архангельске. Своя - в самом точном смысле. Север в её работах - это среда, в которой живут чувства: Белое море, Соловки, заливные луга, тишина болот, ягоды, ветер.

Рисовать начала в раннем детстве, потом была студия «Карандаш» при ДК строителей, теперь это АГКЦ, затем детская художественная школа № 1. Следующей ступенькой в художественном образовании стал Архангельский колледж культуры и искусства. В 2003 году закончила Государственную Текстильную академию в Иваново, по специальности художник-стилист, председателем государственной аттестационной комиссии был Вячеслав Зайцев.



Сегодня она - художник и педагог, и человек, который продолжает внимательно смотреть на свой город.

С 2000 года участвует в областных выставках художников «Север». С 2023 года состоит в общественной организации «Жизнь», постоянный участник выставок в Октябрьской библиотеке № 2 им. Н. К. Жернакова, Ломоносовском ДК, культурном центре Катунино и Музее народных промыслов и ремёсел в Уйме. В 2024 году представила свои работы на выставке «Акварель в кубе». В 2025 году принимала участие в выставках организованных Архангельским отделением союза художников России: «Помните о нас» и «Арктика суровая и нежная».

В 2024 заняла 1 место в международной выставке-конкурсе футуристического искусства АРТ-космогония (г. Москва). В 2024 и 2025 году как художник-педагог занимала призовые места в номинации «Живопись» в IV и V Всероссийских конкурсах профессионального мастерства в области культуры и искусства «ГРАНИ» (г. Самара).



Основной темой творчества художника является любимый Архангельск, Русский Север и его природа. Любимые художники - Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Лев Бакст, Иван Билибин, Альфонс Муха, Густав Климт и Есим Гозукара, Яёи Кусама. А также иллюстраторы: Николай Кочергин, и тандем Эрика Булатова и Олега Васильева.

Открытие будет тёплым – можно познакомиться с художницей и ее работами, поговорить и послушать, как звучит Пространство — лёгкая импровизация на клавишах от Макса Анисимова.



Выставка откроется на возрожденном памятнике истории и культуры – пивзаводе А. Суркова, Архангельск, ул. Попова, 3 (вход с улицы Попова через парадное фойе, далее на лифте или по лестнице на 1-й этаж и налево по коридору до студии 19).



Запись по телефону +7 991 054-2828

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.