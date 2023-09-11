В Архангельской области отремонтировали старинную часовню

Часовня располагается в посёлке Усть-Поча на возвышении. До середины XIX века она была приписана к Кенозерским церквям, позже её причислили к Почезерскому приходу.



Архитектор-реставратор А. В. Ополовников, обследовавший памятник в 1943 году, высказал предположение, что часовня была построена не позднее первой четверти XIX века.



В наши дни часовня неизменно привлекает внимание всех жителей и гостей Усть-Почи. И теперь, благодаря проведённому ремонту, она ещё долго будет радовать глаз всех наших посетителей. Отремонтирована кровля: потоки и тёс, крыльцо - его опорные конструкции, тетивы и ступени, кровля, столбы. Все обработано для лучшей сохранности антипиренами и антисептиками. Ремонтные работы проводились сотрудниками Парка под руководством архитектора Веры Колтовой и главного инженера Андрея Самыловского.



За лето и осень 2023 года в Кенозерском национальном памятнике были отремонтированы несколько объектов архитектурного наследия: Гужовская мельница XIX века, старинный амбар в деревне Горбачиха, продолжается восстановление исторического дома «Львы и Розы» в деревне Вершинино.

Напомним, что в этом году Кенозерский национальный парк продлил лицензию на реставрацию памятников культуры до 2028 года. Кенозерский национальный парк — единственный среди заповедных территорий России взял на свой баланс более 60 объектов историко-культурного наследия XVIII–XIX веков. За время своего существования Парк полностью отреставрировал 30 памятников, на 24 провёл противоаварийные работы, в том числе, с участием волонтёров.