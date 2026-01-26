Сидеть, читать. В воспитательную колонию под Архангельском поступили новые книги

В преддверии Международного дня книгодарения, отмечаемого ежегодно 14 февраля, обновился библиотечный фонд воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ).

По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе региона Елены Молчановой воспитанники учреждения получили новые издания. Подарок Елена Владимировна вручила воспитаннику, который находится в настоящее время в реабилитационном центре при АВК, и библиотекарю учреждения Наталье Жуковой. Среди переданных книг произведения известных северян, включая труды знаменитого писателя-земляка Федора Абрамова, рассказывающие о самобытности и истории поморского края, а также литературу православной тематики.

Отмечая важность подобного мероприятия, Елена Владимировна подчеркнула, что праздник книгодарения способствует развитию интереса к культуре чтения среди подростков, формирует чувство ответственности и бережного отношения к печатным изданиям. Подобные акции помогают поддерживать традиционную роль библиотек в воспитании подрастающего поколения и укрепляют культурные связи между поколениями.