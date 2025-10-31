Вверх
В Архангельске на прощание с зимой запускают «Кинопанораму»

В преддверии весны 25 февраля в Архангельске стартует «Кинопанорама» – новый формат кинопоказов с живым общением, музыкой, выставками и тематическими встречами. 

Откроет цикл «КиноСреда» - событие, которое объединит поклонников авторского кино, любителей Арктики и всех, кто ценит глубину и тепло человеческих встреч. 

В программе – показ немого, черно-белого шедевра документалистики «Нанук с Севера» (1922 г.) под живую этническую музыку, лекция о коренных жителях Арктики, фотосессии с хаски и самоедами, в чуме и малице, фотовыставка и уютный фуршет с северными угощениями.

«КиноСреда» – это инициатива энтузиастов-северян, стремящихся создать пространство для оффлайн-общения в эпоху цифровых экранов. 

 «Мы живём на Севере и постоянно учимся его понимать, дружить с ним. Февраль – время, когда зима клонится к исходу, и самое время собраться вместе, чтобы 'перезимовать' со смыслом: через кино, музыку и разговоры. 25 февраля на один киновечер соберутся вместе творческие люди Архангельска из разных сфер, но объединённые, пожалуй, одним, любовью к северу и своему делу. Мы так и называем этот киноконцерт «Сплочённый морозом», - комментирует организатор проекта Тамара Статикова. 

 Подобные культурные кинособытия планируется проводить круглый год на разных площадках, предлагая показы авторского кино, творческие встречи и тематические вечера для широкой аудитории.

Центральным событием вечера 25 февраля станет показ «Нанук с Севера» – первого в истории документального кино немого антропологического фильма режиссера Роберта Флаэрти. Картина предоставлена официальным правообладателем. 

 Фильм рассказывает о жизни эскимоса Нанука и его семьи в суровых условиях Арктики: охота на моржей, строительство иглу, борьба с природой. Флаэрти, бывший геолог и фотограф-энтузиаст, потратил десять лет на съёмки, создав романтический гимн человеку-победителю, живущему в гармонии с вечной мерзлотой. Фильм вышел в 1922 году и остаётся иконой документалистики, где реконструкция быта эскимосов сочетается с кинематографической поэзией. 

Перед сеансом выступит Евгений Ермолов, историк и начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика», который проведёт вводную лекцию.

Немой фильм оживет благодаря уникальному музыкальному сопровождению. Архангельские мультиинструменталисты Михаил Карлос и Леонид Сорокин создадут звуковой ландшафт Арктики, используя редкое сочетание инструментов: от флейт североамериканских индейцев и австралийских диджериду до варганов и глиняных окарин северных народов. Этнические мотивы в сочетании с современными синтезаторами помогут зрителям услышать «голос» безмолвной ледяной пустыни.

«Сама по себе арктическая природа безмолвна, но стоит прислушаться и можно услышать хруст льда, всплески воды, ветер и конечно обитателей ледяной пустоши: птиц, моржей, тюленей и т.п. В картине мы увидим людей, их быт, взаимоотношения, в которых очень много тепла, поэтому мы видим перед собой задачу показать не сколько Арктику, сколько место человека в ней и то, как люди могут приспособиться к жизни в самых суровых условиях пользуясь только тем, что даёт им природа», - рассказывает музыкант Михаил Карлос.

 Встречать зрителей на улице будут настоящие «северные псы» - хаски и самоеды, с которыми можно будет сделать фотографию, а также оказать посильную помощь приюту для этой породы собак.

 В фойе развернется выставка-продажа работ известного фотографа Николая Гернета. Он представит 25 избранных фотографий, отобранных за двенадцатилетний период своей творческой деятельности.

 Завершится киновечер гастрономической дегустацией: кулинарная школа Надежды Поморской предложит особенное меню в северном стиле. 

 Программа обещает яркие эмоции и неформальное общение:

17:30–18:00: Уличная фотосессия со "снежными псами" – хаски и самоедами (перед входом).

18:00: Выставка-продажа фотокартин известного фотографа Николая Гернета (в фойе).

18:30: Лекция историка национального парка «Русская Арктика» Евгения Ермолова (зрительный зал).

19:00: Показ документального фильма "Нанук с Севера" (78 минут, США/Франция, от правообладателя) в сопровождении живой этнической музыки. 

20:20: Обсуждение фильма, обмен впечатлениями. Фотосессия в чуме  в арктической малице (фойе). «Вкусы Севера» от Надежды Поморской: авторский глинтвейн и кулебяка с палтусом. 

Гостей просят поддержать атмосферу «арктическим» дресс-кодом: мех, шерсть и северный стиль приветствуются.

 Место проведения: Дом народного творчества. г. Архангельск, пл. Ленина, 1, концертный зал; центральный вход с проспекта Троицкий.
 Начало уличной фотосессии в 17:30. 

 Организаторы:

 Международный кинофестиваль «Actic open» (*Открытая Арктика),

 Модельное агентство  Елены и Спартака Резицких,

 

06 февраль 14:13 | : Культура / Горячая тема

