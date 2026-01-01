Из прошлого Поморья. Презентация новых книг Александра Чашева

24 января/ 13:00/ Урицкого, 1/ 1 этаж. Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.

Александр Чашев краевед-исследователь, автор книг: «Тайны языка земли Холмогорской» (2010), «Другие чудеса и тайны Поморья. Емецк-луг. Заотнё» (2013), «Отцово наследство» (2018). Постоянный автор воскресных выпусков на информационно-аналитическом портале RUSNORD.

На встрече в библиотеке автор представит свой многолетний труд — две книги об истории Холмогорских земель, которые вышли в свет в 2025 году. Издание состоялось по многочисленным просьбам земляков.

Первая книга «Из прошлого южных волостей Холмогорского уезда» — погружение в историю Звозско-Ныкольской, Коскошинской, Зачачьевской, Меландовской, Емецкой, Селецкой, Хаврогорской, Сийской, Прилуцкой и других волостей. В основе книги — уникальные архивные документы, семейные рукописи, редкие карты и другие многочисленные источники.

Вторая книга рассказывает «Об истории северных волостей Холмогорского уезда». Это увлекательное путешествие по судьбам Копачёво, Матигор, Холмогор, Ухтострова, Кехты, Курьи, Чухчеремы, Панилово, Леуново, Верхней Паленьги и других поселений. Книга раскрывает тайны местных названий и важные события, определившие жизнь этих земель.

«Деревенской была Россия. Корни большинства россиян в деревне находятся. Если не сам человек, его родители, деды, пращуры родились, взрастали на земле, трудились на ней, питались ее материальными и духовными плодами, в смертный час находили упокоение на сельских погостах», — написал Александр Чашев во вступлении к одной из книг.

Ждём всех, кому интересна история малой родины, кто чувствует связь с землей предков. Не упустите возможность лично пообщаться с автором, задать вопросы и открыть для себя неизведанные страницы прошлого Холмогорского округа.