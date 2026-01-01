Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из прошлого Поморья. Презентация новых книг Александра Чашева

24 января/ 13:00/ Урицкого, 1/ 1 этаж. Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.

 Александр Чашев краевед-исследователь, автор книг: «Тайны языка земли Холмогорской» (2010), «Другие чудеса и тайны Поморья. Емецк-луг. Заотнё» (2013), «Отцово наследство» (2018). Постоянный автор воскресных выпусков на информационно-аналитическом портале RUSNORD.

 На встрече в библиотеке автор представит свой многолетний труд — две книги об истории Холмогорских земель, которые вышли в свет в 2025 году. Издание состоялось по многочисленным просьбам земляков.

 Первая книга «Из прошлого южных волостей Холмогорского уезда» — погружение в историю Звозско-Ныкольской, Коскошинской, Зачачьевской, Меландовской, Емецкой, Селецкой, Хаврогорской, Сийской, Прилуцкой и других волостей. В основе книги — уникальные архивные документы, семейные рукописи, редкие карты и другие многочисленные источники.

 Вторая книга рассказывает «Об истории северных волостей Холмогорского уезда». Это увлекательное путешествие по судьбам Копачёво, Матигор, Холмогор, Ухтострова, Кехты, Курьи, Чухчеремы, Панилово, Леуново, Верхней Паленьги и других поселений. Книга раскрывает тайны местных названий и важные события, определившие жизнь этих земель.

 «Деревенской была Россия. Корни большинства россиян в деревне находятся. Если не сам человек, его родители, деды, пращуры родились, взрастали на земле, трудились на ней, питались ее материальными и духовными плодами, в смертный час находили упокоение на сельских погостах», — написал Александр Чашев во вступлении к одной из книг.

 Ждём всех, кому интересна история малой родины, кто чувствует связь с землей предков. Не упустите возможность лично пообщаться с автором, задать вопросы и открыть для себя неизведанные страницы прошлого Холмогорского округа.

20 январь 12:39 | : Культура

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (193)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20