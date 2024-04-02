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АГКЦ представит постановку по новеллам Александра Чашева

Театр «Словица» представит свою новую постановку «Отцово наследство» по произведениям Александра Чашева, летописца и бытоописателя Поморья, постоянного автора «Руснорда».

Александр Иванович - наш земляк, современный писатель, проживаюший в деревне Зачачье, недалеко от Емецка. В основу спектакля положены несколько новелл из цикла «Заотнё»(«Отцово наследство»).

  • В чем смысл жизни? На каком языке мы говорим? По каким нравственным законам должен жить человек? На эти и ещё очень многие вопросы отвечают герои спектакля. Главный герой, Дмитрий, попав в старинный дом своих предков, как будто погружается в своё детство, вспоминает мудрую и добрую бабушку, отца и мать, истории их нелёгкой жизни. В спектакле можно услышать давно забытые утраченные слова нашего языка, на котором говорили наши прабабушки, узнать о судьбах наших земляков и их нравственных устоях. В наше время это неоценимое сокровище, прикосновение к тому, что уходит. Волшебный язык Александра Чашева наполнит зал неповторимой атмосферой…

Начало: 26 апреля в 19:00

Купить билеты https://quicktickets.ru/arhangelsk-gkc/s1428

Оплатить можно Пушкинской картой

24 апрель 14:10 | : Культура

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