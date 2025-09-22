Вверх
Учитель будет снимать в Архангельской области военную драму

3 декабря Фонд кино провел в Министерстве культуры очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Среди ключевых проектов была представлена военная драма «Спасённый» — новый фильм режиссёра Ильи Учителя, продюсера Анастасии Акопян.

Действие картины разворачивается в 1942 году. Пароход, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и тонет. 

Учитель также подчеркнул поддержку Архангельской области, где пройдут основные съёмки: подготовлены локации, включая историческое судно, найден редкий немецкий самолёт, а команда продолжает тщательную работу над визуальными и драматическими решениями фильма.

Илья Учитель: «Наш фильм пронизан важными для нас смыслами — милосердием, состраданием, гуманизмом и идеей подвига. Мы уже полностью готовы к съёмкам, хотя старт пришлось немного сдвинуть: лёд на Белом море пока не встал. Надеемся начать сразу после Нового года. Особое внимание уделили сцене потопа — она должна быть не просто визуальным аттракционом, а эмоциональным центром картины. Мы вдохновлялись, в частности, работами Альфонсо Куарона и Эммануэля Любецки, стремясь к подлинному напряжению и выразительности».

Проект «Спасённый» стал одним из самых обсуждаемых на защите и продолжает подготовку к производству.

Напомним, что сегодня, 4 декабря, в Архангельске,  должно было состояться открытие IX Международного кинофестиваля Arctic open, на который было прислано более двух тысяч заявок на участие со всего мира. Но…  

04 декабрь 09:11 | : Культура

