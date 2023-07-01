В Архангельске и области пройдет «Ночь кино»

Архангельская область присоединяется к ежегодной акции «Ночь кино», которая пройдет в России уже в восьмой раз. Акция приурочена ко Дню российского кино. Северяне увидят три самых кассовых отечественных фильма 2023 года.



Это семейная комедия «Чебурашка» (6+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Многим полюбилась история мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны, который попадает в тихий приморский городок, где милому ушастику предстоит найти себе имя, друзей и любящий дом. Красочная семейная сказка с волшебством и приключениями подарит детям и взрослым улыбки и прекрасное настроение.

Драма «Вызов» (12+) режиссёра Клима Шипенко уже вошла в историю как первый художественный фильм, снятый в космосе. Торакальный хирург Женя отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Ей придётся преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым. Картина держит зрителя в напряжении все три часа экранного времени.

Российская военно-историческая драма «Праведник» (12+) режиссёра Сергея Урсуляка основана на реальных событиях. 1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Это история нечеловеческих испытаний, из которых герои выходят с достоинством и надеждой на будущее. Пронзительный фильм Сергея Урсуляка о почти забытом подвиге обычного человека в годы Великой Отечественной войны покорит ваши сердца.

Бесплатные кинопоказы акции «Ночи кино» пройдут 26 августа на 82 площадках 19 муниципальных округах и районах Архангельской области и на 7 областного центра. Киноплощадками станут библиотеки, Дома культуры, культурно-спортивные центры, парки под открытым небом, муниципальные кинотеатры, сельские клубы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Мирного. Ночь кино пройдет в Вельском, Коношском, Красноборском, Ленском, Онежском, Приморском районах, а также в Верхнетоемском, Каргопольском, Котласском, Няндомском, Плесецком, Устьянском, Холмогорском, Шенкурском муниципальных округах.

В Архангельске 26 августа киноманов ждут на семи городских площадках.

Бесплатно посмотреть фильмы из программы «Ночь кино» можно на территории парка аттракционов «Потешный двор», в Ломоносовском Дворце культуры, Исакогорско-Цигломенском культурном центре, в культурных центрах «Маймакса» и «Соломбала-Арт».

Главным открытым кинотеатром Архангельска будет Онлайн-парк Тele2 в Петровском парке на площади перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова. Здесь 26 августа в 16:00 начнется военно-историческая драма «Праведник», а в 19:00 – картина «Вызов».

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Справки по телефону: + 7 (8182) 21- 40- 43

Дом народного творчества Архангельской области, отдел реализации социально-культурных проектов

