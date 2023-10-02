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"Исполнены Духом". В Архангельске прошел "Ангельский собор"

    I областной фестиваль русской духовной музыки «Ангельский собор», посвященный дню Архангела Михаила и 440-летию Архангельска, прошел в областной столице 21 ноября. Приветственное слово митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия участникам события огласил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

    Приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия.

    Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники I областного фестиваля русской духовной музыки «Ангельский собор», посвященного дню Архангела Михаила.

    «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу», — наставляет нас святой первоверховный апостол Павел. Эти слова напрямую относятся к событию, на которое собрались в этом зале дети и взрослые, педагоги и воспитанники, священники и миряне, ведь нынешний фестиваль — не просто праздник музыки, но торжество, исполненное духовных песнопений, посвященных Господу нашему Иисусу Христу.

    Песнопения — это неотъемлемая часть русской культуры, и отрадно, что сегодня в нашем граде Архангельске есть люди, развивающие и продвигающие православное певческое искусство, приобщающие к нему детей, которых воспитывают в любви к прекрасной духовной музыке. Замечательно, что организаторы концерта, которым мы выражаем искреннюю признательность, нашли возможным включить в программу как произведения классиков, так и более современную музыку. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «вдохновляемый высокими евангельскими идеалами и укрепляемый православной верой, наш народ продолжает и ныне создавать талантливые творческие произведения, свидетельствуя о верности христианским традициям и незыблемым нравственным принципам, о духовном понимании прекрасного, которое способно, по слову Ф.М. Достоевского, преображать и спасать мир».

    Дай Бог, чтобы церковно-певческое искусство в Архангельске развивалось, и всё больше людей могли бы приобщаться к сокровищнице русской духовной музыки, которая обогащает души и согревает сердца.

    Призываю на всех участников фестиваля Божие благословение! Пусть Всемилостивый Господь всегда пребывает со всеми вами и дарует вам здравие, долгоденствие, мир и радость в Духе Святом!

    ***

    На фестивальную сцену вышли:

    — Сводный хор «Архангельский глас» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер Гафарова Александра);

    — Хор ДМШ №1 Баренцева региона отделения «Православное пение» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер иерей Михаил Попов);

    — Вокальный ансамбль матушек (хормейстер Гафарова Александра);

     

    — Вокальный ансамбль молодежного отдела Архангельской епархии (регент Анна Ширяева);

    — Хор Успенского храма Архангельска (регент Любовь Беседина);

    — Толочина Анастасия (концертмейстер Попкова Наталья Максимовна);

    — Мария Повилайтис (концертмейстер Анна Ширяева);

    — Анастасия Смирнова (концертмейстер Анна Ширяева);

    — Академический народный хоровой коллектив досугового центра «Зенит» (п. Плесецк, руководитель Лысцева Нина Вячеславовна);

    —Вокальная группа «Маэстро» ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);

    — Детский творческий коллектив ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);

    — Хор 5-х 6-х классов ДШИ №31 г. Архангельска (руководитель Булгакова Лилия Николаевна, концертмейстер Кириченко Наталья Валерьевна);

    — Хор «Консонанс» ДМШ №1 Баренцева региона (руководитель Ратникова Анастасия Сергеевна, концертмейстер Рассыхаева Анастасия Ивановна). 

22 ноябрь 09:12 | : Культура / Верую

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