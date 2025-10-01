Вверх
"КинА не будет". Arctic open ложится в дрейф

На международный кинофестиваль «Арктик опен» пришло более 2500 тысяч заявок из 156 стран мира. Программная дирекция сформировала лонг-лист, куда вошло 333 фильма из 16 стран. Однако, фестивальный киноконкурс в 2025 году не состоится по причине отсутствия финансирования. 

В рамка IX кинофестиваля в Архангельске планируется провести тематический формат кинопоказов и фестивальных кинособытий. 

Организаторы «Арктик опен» благодарят авторов, режиссеров, кинокомпании, приславших заявки на конкурс.

«Вы создаете прекрасные авторские фильмы, и они, безусловно, должны быть представлены зрителю! Если говорить о том, какие темы стали главными в этом году, то есть тенденция обращения к жизни «простого человека», который живет свою жизнь, не обременяя этот мир жалобами и проблемами, он знает цену своему слову и делу, понимает, что «завтра» состоит из «вчера» и «сегодня».  Вроде бы простые истины, а звучат они по-новому», - рассказывает Анжелика Долинина, программный директор МКФ «Арктик опен». 

В лонг-лист вошли кинокартины, как известных кинематографистов, так и дебютантов из России, Ирана, Индии, Китая, Аргентины, Турции, США, Казахстана, Узбекистана, Непала, Испании, Мексики, Филиппин, Кыргызстана, Индонезии, Франции и пр. Многие из них, уже являются друзьями северного кинофорума. Участники прошлого года, иранские кинематографисты, после показа фильмов архангельскому зрителю, и знакомства с Русским Севером выразили желание вернуться в Архангельск уже для съемок документально-игровой картины. 

«Мы благодарим всех, кто был с ними все эти годы за доверие и дружбу, за интерес к Северу и Арктике, любовь к нашему зрителю, который всегда отвечал взаимностью. Мы благодарим наших постоянных партнеров, кинокомпании и агентства, журналистов и кинокритиков, волонтеров и музейщиков, работников культурных и образовательных учреждений Архангельской области. Благодарим за колоссальную поддержку наших прошлых проектов Президентский фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов, Министерство культуры Архангельской области, Северный (Арктический) федеральный университет. За 8 лет существования «Арктик опен» накоплен большой опыт создания уникальных кинособытий и образовательных программ, дан толчок развитию в Архангельской области креативных индустрий в сфере кинопроизводства. Удалось объединить мультипликаторов не только региона, но и арктической зоны РФ.  В области созданы новые мультстудии, кинообъединения, выпущено несколько киноальманахов, реализованы новаторские проекты в коллаборации с пластическим и драматическим театрами, кино и театральными драматургами, моушендизайнерами. В регионе начала успешно развиваться кинопедагогика, киноклубная сеть, ежегодно проводятся киномарафоны, к которым подключились 11 регионов страны. «Малый Аrctic open» проходил на площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Мы уверены, что все это не зря! Но мы вынуждены поставить наш фестивальный корабль в дрейф. Это не значит, что работа прекратится. Мы будем создавать новые формы тематических кинособытий и надеяться, что X МКФ «Арктик опен» пройдет в полном формате», - рассказывает Тамара Статикова, директор МКФ Аrctic open.

 В декабре 2025 года запланировано проведение Дней индийского кино в Архангельске. В январе и феврале 2026 года в рамках программы по реализации установленных Указом Президента Российской Федерации по ознакомлению зарубежной общественности с историей и культурой народов РФ, содействию популяризации отечественной культуры Международный кинофестиваль «Арктик опен» будет представлен в Русском Доме науки и культуры в Берлине. 

В период зимних каникул планируются кинопоказы для детей и подростков, для семейного просмотра из программы «Арктик опен - детям». 

Наблюдатели от редакции «Руснорд» ставят под сомнение полноформатное воскрешение Арктик опен в ближайшем будущем… при таком равнодушном отношении властей к Архангельскому кинофестивалю. Подробнее о нерешенных проблемах читайте здесь

18 ноябрь 09:48 | : Культура / Скандалы

