Рожденный в Архангельске прорвался на большой экран

Кинокомпания «Наше кино» представляет постер продолжения семейного кинохита  «Царевна-лягушка 2». В первой части создатели фильма вдохнули новую жизнь в героев русских сказок, сделав их близкими и понятными зрителю. Теперь же пришло время узнать, как сложилась жизнь Василисы и Ивана после исполнения их заветных желаний. Фильм откроет новую главу полюбившейся истории. Премьера сказочной комедии назначена на 5 марта 2026 года.

 «Царевна-лягушка 2» — это захватывающая история о любви, которая делает человека лучше, и истинных друзьях, готовых прийти на помощь в самый сложный момент.

 «Во второй части я старалась сделать Василису более современной, сильной и независимой героиней. Это уже не типичная принцесса, которая ждет спасения от своего «принца на белом коне». Она берет судьбу в свои руки и вершит ее, в процессе задаваясь глубокими вопросами о понятии любви. Мне дали свободу творчества, и я активно участвовала в создании образа вместе с режиссером, сценаристом и художниками.  И в этот раз, кстати, будет много юмора не только для детей, но и для более взрослой аудитории — подростков и родителей. В общем, мы вложили всю душу и, надеюсь, вторая часть полюбится зрителю так же, а то и сильнее первой» — рассказала актриса Валентина Ляпина. 

Режиссёром фильма, как и первой части, стал Александр Амиров. К своим ролям в сиквеле о заколдованной царевне вернулись Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Роман Курцын, Светлана Пермякова, Виктор Логинов и Елена Ксенофонтова. Появятся и новые герои, которых сыграли  Ян Цапник, Дарья Блохина и Нодар Джанелидзе. Последний, кстати, уроженец Архангельска.

 Съёмки проходили в живописных местах Санкт-Петербурга и области: Академии Штиглица, Особняке А. Ф. Кельха, Выборге и Петергофе.

