Глава Северодвинска пожелал горожанам исполнения заветных желаний

Игорь Арсентьев в своем паблике:

Дорогие северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления с Новым, 2025-м годом и Рождеством Христовым!

Наш Северодвинск продолжает развиваться – строятся спортивные объекты, обновляются школы, дороги и тротуары. Следующий год станет годом дальнейших преобразований. Мы продолжим начатое и сделаем задел на будущее для того, чтобы наш любимый город становился красивее, а главное – комфортнее для проживания!

В эти праздничные дни искренне желаю вам исполнения самых заветных желаний, здоровья и благополучия!