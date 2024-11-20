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Глава Северодвинска пожелал горожанам исполнения заветных желаний

Игорь Арсентьев в своем паблике:

Дорогие северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления с Новым, 2025-м годом и Рождеством Христовым!

Наш Северодвинск продолжает развиваться – строятся спортивные объекты, обновляются школы, дороги и тротуары. Следующий год станет годом дальнейших преобразований. Мы продолжим начатое и сделаем задел на будущее для того, чтобы наш любимый город становился красивее, а главное – комфортнее для проживания!

В эти праздничные дни искренне желаю вам исполнения самых заветных желаний, здоровья и благополучия!

01 январь 14:44 | : Будни

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