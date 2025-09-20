Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Третья. Арктическая

В Музее художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова начала работу новая временная выставка. На экспозиции представлены работы молодых художников, которые совершили плавание на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» по Баренцеву и Карскому морям. Подробности от издания «Регион 29»:

- С красной палубы этого судна художники писали Северный Ледовитый океан на пленэрах. В основе больших тематических картин — исторические сюжеты освоения Арктики. 

Посетители могут увидеть изображения, посвящённые экспедициям и историческим фигурам, таким как Витте и Борисов, Ченслер у монастыря, Дежнёв, основатели Соловецкого монастыря, экспедиция Седова у берегов Новой Земли и упряжки собак, готовящихся к броску на Северный полюс.

Выставка расположена в Большом Карточном зале Музея художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова по адресу: ул. Поморская, 3, Архангельск.

 

20 сентябрь 13:41 | : Культура

Главные новости


Без иллюзий. О выборах в Архангельской области
Архангельск. История одной Лужи

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (264)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20