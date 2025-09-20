Третья. Арктическая

В Музее художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова начала работу новая временная выставка. На экспозиции представлены работы молодых художников, которые совершили плавание на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» по Баренцеву и Карскому морям. Подробности от издания «Регион 29»:

- С красной палубы этого судна художники писали Северный Ледовитый океан на пленэрах. В основе больших тематических картин — исторические сюжеты освоения Арктики.

Посетители могут увидеть изображения, посвящённые экспедициям и историческим фигурам, таким как Витте и Борисов, Ченслер у монастыря, Дежнёв, основатели Соловецкого монастыря, экспедиция Седова у берегов Новой Земли и упряжки собак, готовящихся к броску на Северный полюс.

Выставка расположена в Большом Карточном зале Музея художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова по адресу: ул. Поморская, 3, Архангельск.