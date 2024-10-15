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VIII Arctic open в Архангельске представит мини-сериал о литературных гениях

7 декабря смотрим VR мини-сериал «Толстой и Тургенев». Режиссер Андрей Сальников лично представит веб-сериал и встретится со зрителем.

 3 серии по 5 минут. Возрастное ограничение 6+.

 Проект «Толстой и Тургенев» рассказывает о непростых взаимоотношениях писателей.

 В панорамной съёмке 360 градусов в VR-очках отправимся в путешествие по быту и интерьерам XIX века. В деталях рассмотрим, где работали, жили, отдыхали и общались Лев Толстой и Иван Тургенев. Съемки проходили в уникальных локациях музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и Санкт-Петербурге.

 Консультантом проекта выступил праправнук Льва Николаевича Толстого, советник Президента РФ, российский журналист Владимир Ильич Толстой, а в разработке проекта принял участие выпускник ВГИК, молодой режиссер Иван Толстой.

 В проекте звучит закадровый голос актера Максима Аверина.

 Когда и где смотреть?

 7 декабря 14:00-18:00 (будет несколько сеансов)

 БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ БУДУТ ПОЗЖЕ. Пока мы рассказываем о событиях, чтобы вы планировали начало декабря.

 Место:

 Усадьба Плотниковой, Поморская 1, вход со двора

 В этом году VR мы не просто смотрим, но и говорим о перспективном направлении кино.

 7 декабря 11:00-12:00

 Творческая встреча с режиссером VR - фильма «Толстой и Тургенев» Андреем Сальниковым.

 Место: Молодежный центр, проспект Ломоносова, 269 / Федота Шубина, 9




09 ноябрь 15:27 | : Культура

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