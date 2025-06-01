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Археологи вскрыли в Кенозерье уникальный лесопильный цех из прошлого

Археологи из Кунсткамеры и Санкт-Петербургского государственного университета определили размер сгоревшего лесопильного цеха Унского лесозавода — 75 м в длину. Во время раскопок добрались до фундамента, он выложен, в том числе, кирпичами с клеймом Спасо-Преображенского Пертоминского монастыря.

«Монастырские кирпичи в основании доказывают, что завод построен не раньше конца 20-х годов прошлого века. Удалось найти части водозаборной системы: трубы, по которым, скорее всего, подавалась пресная вода для работы локомобилей — главных паровых машин производства. То есть здесь было серьёзное производство, лес отправлялся заграницу. Причём с поверхности не видно, какие удивительные составные части скрыты под культурным слоем, какое масштабное было сооружение. Раскопки это показали», — пояснила организатор экспедиции археологов на Унский лесозавод Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка.

Руководитель экспедиции Дмитрий Герасимов, старший научный сотрудник Отдела археологии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук добавил, что найденная напольная кладка выложена светло-жёлтым огнеупорным кирпичом и усыпана оплавившимися стеклянными осколками. «Накипевшее на кирпичи стекло похоже на цветные изразцы. Во время пожара, уничтожившего завод в 1953 году, были такие высокие температуры, что стекло плавилось», — отметил Дмитрий Герасимов.

На фотографиях местных жителей сохранилась контора лесозавода. Археологи нашли её месторасположение, рядом — разбитые сейфы и палисадник шиповника. В культурном слое найдены цепи, блоки, кованые и тянутые гвозди, миска с утраченным дном, трубочки из цветного металла, резиновые обрезки, машинная свеча, грифельные стержни с медным наконечником, скобяные изделия. Эти находки наполнят будущую экспозицию об Унском лесозаводе под открытым небом «Люди и локомобили. Индустриальная память в ландшафте Беломорья».

Это третья экспедиция, организованная Кенозерским национальным парком на мыс Заяцкий и территорию Унского лесозавода. Здесь уже работали архитекторы и дизайнеры, чтобы создать проект будущей экспозиции. В конце 1950-х  заводской посёлок расселили, мыс обезлюдел, остались лишь металлические паровые машины — локомобили. Эти свидетели эпохи индустриализации Онежского полуострова и станут главными героями экспозиции. Информационные стенды и арт-объекты расскажут об истории Унского лесозавода и судьбах его работников

 

24 июль 11:49 | : Культура

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