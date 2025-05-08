Театр на воде. "Поморский ковчег" поплыл по Северной Двине

Первый в России иммерсивный спектакль на старейшем теплоходе-колеснике «Гоголь» отправился в свой первый рейс с причала №152 в Архангельске.

В этом году пароход-колесник Н.В. Гоголь начал 114-ю навигацию. По словам директора Архангельского театра драмы имени М.В.Ломоносова Сергея Самодова, идея постановки на борту уникального парохода витала в воздухе несколько лет. В театре драмы даже был запущен подкаст «Архдрама: поморский ковчег», где культурное наследие поморской земли обсуждали в беседах с историками, краеведами и просто неравнодушными северянами.

В этом году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, эта идея была воплощена в полноценный спектакль. Партнерами проекта также стали центр судоремонта «Звёздочка» и «Помор Тур».

К работе над постановкой пригласили московскую команду театра «Эскизы в пространстве», которые специализируются на создании спектаклей вне театральных пространств, например, на реке, на заводе и даже в шкафу. Но работа на пароходе такого масштаба стала для команды первым опытом и своего рода новой вершиной.

Работа над созданием спектакля велась почти целый год. Первым этапом стала подача заявки на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив. После её одобрения московские коллеги прибыли в Архангельскую область и приступили к исследовательскому компоненту: посещали музеи, общались с экспертами, ремесленниками и местными жителями, вдохновляясь и проникаясь культурой Русского Севера. Затем началась работа над сценарием, был объявлен кастинг на подбор актеров, закупка необходимого реквизита и декораций, а также первые репетиции.

При создании сценария команда использовала архивные документальные и фольклорные записи, экспедиции, письма и личные истории местных жителей.

Как отметил директор Архдрамы Сергей Самодов, превращение старейшего в России парохода в пространство современного театра –беспрецедентное событие, которого на его борту ни разу не было.



– Спектакль «Поморский ковчег» – это, с одной стороны, эксперимент. Для нас было важно создать спектакль, который позволит прикоснуться к Русскому Северу и будет интересен как гостям Архангельской области, так и местным жителям. По-моему мнению, получилась медитативная, атмосферная и эмоционально вовлекающая работа, – сказал Сергей Самодов. – В спектакле задействованы как профессиональные артисты театра драмы, так и воспитанники школы сценических искусств при театре, а также обычные горожане, которые откликнулись принять участие в проекте во время кастинга. Такой симбиоз профессионалов наравне с любителями добавляет честности к нашему разговору.

Также Сергей Самодов отметил, что спектакль ещё и о том, что современный театр – комплексное и сложное искусство, которое выходит за пределы театральной сцены. Прикосновение к театру в такой форме даст возможность придумывать и реализовывать все более интересные проекты и креативные проекты.

Иммерсивный спектакль представляет собой постановку, где зрители вовлекаются в действие и становятся активными участниками спектакля, от которого также зависят впечатления от происходящего действия. Актеры находятся в непосредственной близости от зрителя, вступают с ними в диалог, становясь частью происходящего. Кроме того, благодаря использованию различных приёмов – драматического театра, визуального театра, аудиопроменада, предметной среды, запахов – создается уникальный зрительский опыт для каждого участника.

Стоит отметить, что для драмтеатра это второй подобный опыт. Первым стал спектакль-променад «Поморские узлы», где зрители в специальных наушниках прогуливаются по городу и открывают его заново.

Начало спектакля развернулось ещё на причале – артисты прогуливались между зрителей, вступая в диалог: моряк, собравшийся в экспедицию, сестра милосердия, бедняк-гармонист, ожидающий отправления, хозяйка ресторана, бабушка-сказительница, девушка-мечтатель, а также среди актеров был и сам Николай Васильевич Гоголь. Его прообраз сопровождал зрителей на протяжении всего плавания.

Затем герои направились к входу на пароход, познакомились с участниками, назвав причину, по которой направляются в это плавание. А зрителей на входе просили ответить, что же самое важное они возьмут с собой в плавание, куда разрешено пронести всего один чемоданчик. Ответы были самые разные: счастье, любовь, свою семью или хорошее настроение.

Сам спектакль длится три часа и состоит из нескольких самостоятельных историй, которые разворачиваются одновременно: зрители разделяются на несколько небольших групп, знакомятся с уникальным пароходом-колесником изнутри, а также погружаются в сказочные истории. Повсюду зрителей сопровождают направляющие, перемещая между историями.

Группы зрителей заглядывают в каюты, где их ждут герои со своими рассказами из жизни и судьбами, становясь их попутчиками. К слову, зрители охотно делились своими историями с артистами: так, житель Северодвинска рассказал о своем детстве и работе на корабле.

Фольклорный колорит, строчки Шергина и Писахова, хроника северных экспедиций через письма, аудио-дневники рыбаков, поморской большухи, а также музыка — всё это сплетается в единый пазл.

— «Поморский ковчег» — это некое лоскутное одеяло, коллаж из разных впечатлений, которые наша группа получила, когда изучала историю, архивы, судьбы людей Поморья. Это попытка на чувственном уровне найти ответы на вопросы — какие тут характеры, как тут живется, почему тут так тяжело и при этом так хорошо, как многие говорят, — отметил режиссер и продюсер команды «Эскизы в пространстве» Дмитрий Максименков. — И при этом тут удивительным образом сохранились важные ценности, а ковчег — это то, что хочется сохранить, — культурное наследие, коллективный опыт.

По мнению режиссера, спектакль позволит местным жителям влюбиться в регион заново, понять его ценность и обратить внимание на культурные коды. А для гостей – это возможность открыть для себя Архангельскую область на чувственном опыте.

По словам актрисы театра драмы Екатерины Калининой, разница между игрой в театре и за его пределами – огромна. В спектакле Екатерина исполнила роль большухи – так называли старшую и ответственную за домашний быт и хозяйство женщину.

– Во-первых, было очень волнительно, ведь мы первыми поставили спектакль на реке, в дельте Северной Двины. Мы находимся очень близко к зрителю, который становится непосредственным участником, который добавляет живое общение и диалог в наш спектакль, – рассказала актриса.

Кроме того, своими впечатлениями от участия поделились и первые зрители.

– Спектакль «Поморский ковчег» – это просто высший пилотаж, это бомба, это прекрасно! Спасибо всей команде за такую проделанную работу, мы остались в полном восторге от вечернего рейса, – рассказала одна из участниц.

Напомним, что показы «Поморского ковчега» пройдут до 15 июня включительно.

Впрочем, у наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» есть... гм... вопросы к финансовой составляющей проекта. Читайте об этом в материале «Миллионы на театральный пароход» .



