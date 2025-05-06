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Красавицы из Архангельска порвали Санкт-Петербургский конкурс красоты

Стали известны результаты масштабного конкурса красоты «Миссис Северо-Запад и Балтия». 

В Санкт-Петербурге на главной сцене «Дворца Олимпия» состоялся финал межрегионального конкурса, который собрал самых ярких финалисток. 

Архангельскую область представляли три очаровательные участницы, которые триумфально завоевали главные номинации: 

— «Миссис Балтия» Ирина Мокеева 
— «Королева Северо-Запада» Людмила Антонова 
— «Гран-при Северо-Запад и Балтия» Дарья Никишина

Поздравляем девушек с заслуженной победой! У наших прорывных девчонок не было возможности расслабиться — три месяца упорной работы на региональном этапе, а затем бессонные ночи и ежедневные испытания на федеральном конкурсе. 

Поморье безмерно гордимся вами!

Интервью с директором и главным вдохновителем «Миссис Архангельск и Архангельская область», готовившей красавиц к санкт-петербургским победам, Марией Нестеренко читайте здесь

 

22 май 08:30 | : Культура

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