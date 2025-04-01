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Архангельск выбрал королеву красоты

В столице Поморья завершился первый региональный конкурс красоты и материнства «Миссис Архангельск и Архангельская область».

Имена победительниц:
«Миссис Архангельская область» Дарья Никишина
«Миссис Архангельск» Мила Антонова 
 «Первая вице-миссис Архангельская область» Марина Сафина 
«Первая вице-миссис Архангельск» Евгения Лагунова 
 «Вторая вице-миссис Архангельск и Архангельская область» Ирина Мокеева

Рассказывает директор конкурса Мария Нестеренко (она же «Миссис Северо-Запад»):

- Это были два насыщенных месяца работы: девушки почти каждый день в течение 10 недель ходили на лекционные и практические занятия, мастер-классы, тренинги, фотосессии, экскурсии, социальные и благотворительные мероприятия!

Мы благодарим наших генеральных спонсоров, партнеров и просто тех людей, кто поверил в нас, откликнулся и сделал возможным реализацию нашего конкурса красоты. Каждое вложение, каждая помощь неоценимы: будь то финансовая поддержка или помощь со сбором стульев или аренда зала!

Мы хотим поменять привычный облик конкурсов красоты! Мы другие, мы особенные, мы за то, чтобы титул «Миссис» был не просто словом, а подкреплялся делом! Блеск и лоск остаются на сцене, а в жизни миссис – это женщина, которой есть что рассказать, которая готова поделиться с миром своими знаниями, за которой хочется идти, вдохновляться и перенимать полученный опыт!

Спасибо нашим участницам, нашим «Миссис» и их семьям за то, что поверили в нас и выдержали это испытание вместе с нами. Мы новички в этом деле, но мы горим нашим конкурсом, ведь мы вложили всю душу и сердце в этот проект! 

29 апрель 08:56 | : Культура

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