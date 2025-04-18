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В Мезенском округе "Ночь музеев-2025" была посвящена Александру Торцеву

18 мая в очередной раз на базе местных музеев была проведена данная акция. 

Тема этого года - "Герои". И в день рождения нашего земляка А.Г.Торцева, в день его 105-й годовщины, местные музейщики посвятили это мероприятие ему - Герою Советского Союза. Это был музейный час "О Герое в стихах и очерках", прошедший в формате уютного чаепития. Тем самым, возродили традицию сестры гроя Антонины Григорьевны Кыркуновой, которая в день рождения брата Александра, приходя к памятнику вместе со школьниками, всегда угощала их конфетами и печеньем.

Но сначала земляки и приехавшая из Мезени племянница Героя Тишина Н.А. отдали дань памяти, почтили минутой молчания Александра Григорьевича у памятника, возложили цветы. 

Затем встреча продолжилась в доме - музее. В рассказе о жизни и подвиге Героя Торцева прозвучали стихи, выдержки из очерков, газетных публикаций, биографических справочников. Чтецы представили стихотворные строки, написанные сослуживцами, офицерами Северного флота, для кого подвиг А.Торцева стал примером, символом уважения и гордости. Геройский поступок земляка вдохновляет и по сей день. Не менее эмоциональны стихи и последних лет написания, они тоже были прочитаны в родном доме Героя. 

Настоящей "матросской силой" обладал А.Торцев, "уменьем поднимать людей, вести их за собою и доводить боевой аврал до полной победы", так писал о нём военкор газеты "Краснофлотец" А. Марьямов (Северный флот). 

Мезенцы очень горды за земляка, рады, что родились и живут на родине Героя Советского Союза А.Г.Торцева!


19 май 13:00 | : Культура

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