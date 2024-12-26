«Эстафета Победы-2025» вошла в Архангельск

Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы-2025», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, достигла Архангельска. Торжественная церемония прошла на площади Мира в Архангельске.

Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» проходит вдоль внешних границ девяти государств СНГ. Участники акции - пограничники стран Содружества.

Военнослужащие, ветераны, представители органов власти региона - почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню монумента Победы.

Эстафета проходит по двум маршрутам: южному - от Брестской крепости и северному. Старт северному маршруту был дан 2 февраля в Мурманске. От имени главы региона участников торжественной церемонии приветствовал заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев. Он отметил, что из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч жителей региона, многие из них не вернулись с полей сражений.

Одна из целей акции «Эстафета Победа», символом которой является пограничный столб, сохранить связь поколений, напомнить о подвиге воинов-пограничников, которые в годы Великой Отечественной войны первыми встретили немецко-фашистских захватчиков.

«Это красочное и масштабное мероприятие проводится с целью сохранения исторической памяти о героизме нашего народа, недопущения фальсификации, искажения и пересмотра событий Великой Отечественной войны, противодействия стремлению недружественных стран принизить роль Советского Союза в великой Победе над фашизмом, увековечивания подвигов воинов - пограничников в годы войны, а также укрепления дружбы и доверительных взаимоотношений между пограничными ведомствами и народами государств Содружества», - сказал председатель Архангельского регионального отделения Российского Совета ветеранов пограничной службы Александр Голубков.

Следующим пунктом северного маршрута «Эстафеты Победы» станет Салехард, далее Дудинка, Анадырь. Эстафетная группа также посетит самую северную точку России - архипелаг Земля Франца-Иосифа, побывает на пограничных сторожевых кораблях. Общая протяженность составит более 65 тысяч км. Акция завершится 28 мая в День пограничника в Москве.