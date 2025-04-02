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Все выходные в музее "Малые Корелы" звучат колокольные звоны

Посетить архитектурно-ландшафтную экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 18:00. Расписание мероприятий от издания «Регион 29»:

10 мая в 14:00 состоится обзорная экскурсия по Мезенскому сектору.

С 10 по 11 мая в сборных группах проводятся экскурсии по Каргопольско-Онежскому сектору. Начало экскурсий в 12:00 у центральных ворот.

В 12:00 и 14:00 начинается обзорная экскурсия по Двинскому сектору, сбор у ворот северного входа. Необходима предварительная запись по телефону: (8-8182) 670-640.

11 мая в творческой мастерской с 11:00 и 15:00 будут проводиться бесплатные мастер-классы по изготовлению весенних сувениров из лоскута. Также здесь можно посетить семейную игротеку с народными настольными играми.

С 10 по 11 мая будут открыты для посещения интерьеры дома Пухова и дома Третьякова, Вознесенская церковь — в Каргопольско-Онежском секторе, дом Тропина, дом Русиновых и дом Ермолиной — в Двинском секторе, дом Кузьминых, дом Клокотова и дом Лимонникова — в Мезенском секторе музея-заповедника.

В выходные дни со старинной колокольни будут звучать колокольные звоны.

Если позволит погода, состоится катание на лошадях по Каргопольско-Онежскому сектору.

10 май 12:12 | : Культура

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