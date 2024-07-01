Малые Корелы приглашают 7 августа на День Святого Макария и колокольных звонов

7 августа в музее-заповеднике «Малые Корелы» состоится день Святого Преподобного Макария и праздник колокольных звонов.

Преподобный Макарий прославился своими миссионерскими и аскетическими подвигами. Он родился в 1349 году в Нижнем Новгороде, и по легенде, странствуя, дошёл до Каргополя, где основал Макарьевскую Хергозерскую пустынь. Слава о чудесах Макария, силе его молитвы распространилась по всей России. Преподобный известен как великий просветитель народов: он проповедовал веру Христову мордве, чувашам, татарам.

Традиция поминовения Святого Макария Унженского и Желтоводского – одного из почитаемых на Севере святых – возрождена музеем в 2002 году. Тогда часовню, перевезённую в 1972 году в «Малые Корелы» из деревни Фёдоровской Плесецкого района, освятил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Интерьер Макарьевской часовни, памятника деревянного зодчества XVIII века, интересен иконами «расписного неба» – каркасного потолка в виде восьмигранной усечённой пирамиды.

7 августа, в день памяти Святого Макария, в 12 часов у часовни, расположенной в Каргопольско-Онежском секторе музея-заповедника, состоится водосвятный молебен. Затем, до 15 часов, все желающие смогут почувствовать себя звонарями: сотрудники музея-заповедника проведут мастер-классы на переносной звоннице. Эта традиция в день Святого Макария не случайна – особенностью часовни является наличие звонницы, здесь учился колокольным звонам Иван Данилов. Об этом сообщает пресс-служба музея.