Музей «Малые Корелы» приглашает на празднование Вербного воскресенья

13 апреля в музее-заповеднике «Малые Корелы» состоится праздничная программа, посвященная Вербному воскресенью. В полдень начнется водосвятный молебен и освящение вербных ветвей, которые проведет настоятель Успенского храма деревни Новинки иерей Владимир Логинов.

Посетители смогут окунуться в атмосферу традиционных северных обрядов, таких как «Вербохлест», и принять участие в шествии «Вербного поезда» вместе с артистами театра «Новиця». В творческой мастерской будут проходить мастер-классы по украшению вербных букетов и выпечке «вербных веточек».

Рядом с центральной площадью откроется ярмарка народных ремесел, а около дома Третьякова будет организована игровая площадка.