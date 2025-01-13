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Музей «Малые Корелы» приглашает на празднование Вербного воскресенья

13 апреля в музее-заповеднике «Малые Корелы» состоится праздничная программа, посвященная Вербному воскресенью. В полдень начнется водосвятный молебен и освящение вербных ветвей, которые проведет настоятель Успенского храма деревни Новинки иерей Владимир Логинов.

Посетители смогут окунуться в атмосферу традиционных северных обрядов, таких как «Вербохлест», и принять участие в шествии «Вербного поезда» вместе с артистами театра «Новиця». В творческой мастерской будут проходить мастер-классы по украшению вербных букетов и выпечке «вербных веточек».

Рядом с центральной площадью откроется ярмарка народных ремесел, а около дома Третьякова будет организована игровая площадка.

03 апрель 12:00 | : Будни

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