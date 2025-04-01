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Архангельский театр кукол показал спектакль о мезенских робинзонах

Мировая премьера постановки «Груманланы», приуроченная к 500-летию с начала освоения Северного морского пути, состоялась 18 мая прошлого года.  

Спектакль основан на пьесе современного драматурга Дмитрия Ретиха, написанной специально для Архангельского театра кукол. В основе пьесы лежит реальная история, произошедшая в XVIII веке.  

В 1743 году, отправившись на промысел в район Шпицбергена, четверка наших земляков – Алексей и Хрисанф Инков, Федор Веригин и Степан Шарапов – оказалась застигнута бурей на необитаемом острове Эдж. Их судно – лодью, разбило штормом, а с собой у них оказалось только 12 зарядов пороха, нож, топор и немного муки. Но мезенцы не пали духом. Несмотря на суровые условия ледяного острова, долгую полярную ночь, бури и болезни, они прожили на острове 6 лет и 3 месяца! В августе 1749 года тройку несгибаемых земляков снял с острова онежский промышленник. 

Спектакль стал дебютом на сцене театра кукол для молодого приглашённого режиссера Ивана Чигасова — выпускника Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева и Российского государственного института сценических искусств. Отметим, что спектакль также стал третьим реализованным проектом лаборатории "ЭХО Большого детского фестиваля", который прошёл в апреле 2024 года.

Для всей нашей команды это очень волнительный и радостный день. Мы ждали его с надеждой и верой. Желаю вам приятного просмотра, — обратился к зрителям режиссер спектакля.  

По словам Ивана Чигасова, история поморов уникальна не только тем, что они смогли выжить в суровых условиях, но и сохранить в себе человеческий облик. 

Ещё до начала спектакля зрители начали погружаться в историю - на сцене в фойе театра под завораживающие звуки оживали бумажные птицы, парящие над морской гладью, арктические льды и поморский коч, сбившийся с курса. Также зрители при помощи сотрудников театра самостоятельно создавали программку к спектаклю с отпечатками своих ладоней. 

Выпятил белоснежный парус вороной корабль. 

Стелет упрямый ход по сединам Студёного моря. 

Путь свой держит он из города Мезень, для промысла у берегов Груманта. 

Под звуки самобытного музыкального ряда перед зрителями предстали пять мезенскихх мужиков, плывущих на лодье на зверобойный промысел. В центре сцены - большой вращающийся круг, словно символ времени. Скромные пейзажи, деревья с тонкими стволами и без листьев, которые легко трансформируются в посохи, фонари и даже ружье. Специально для спектакля были подготовлены необычные стилизованные куклы: деревянная чудо-рыба, щиты, олени, а также куклы-посохи в виде медведя-ошкуя, тюленя, моржа и белухи. Одежда героев также совместила как традиционные, так и современные элементы. 

За шесть лет ледяного заточения героям предстоит преодолеть множество испытаний: судно затирает льды, патроны кончаются, огниво теряется, холод, простуда, лихорадка и даже цинга и смерть. Но у каждого была причина отправиться в это опасное путешествие, и самое главное — причина вернуться домой: семья, дети, любимая женщина. 

 Спектакль «Груманланы» выполнен в жанре «бывание» и очень тонко объединил в себе элементы пластики, драматического и вокального искусства, а также искусства театра кукол. Артисты ритмично двигались по сцене, пели, и даже зачитали речитатив на поморский лад.

Чудесный спектакль о жизни и подвигах людей, которые очень хотят жить. Уходили со спектакля с чувством гордости за поморов, волнением и радости. До мурашек! — поделились зрители своими впечатлениями после просмотра. 

 Роли исполнили:

Еремей — Алексей Тетенов. 

Алексей Инков — Алексей Бурмагин

Хрисанф Инков — Илья Батурин

Степан Шарапов — Вячеслав Зоболев

Фёдор Вериги — Дмитрий Сурнов

Погрузила зрителей в историю отважных мезенцев бабка-баюнок в исполнении Елены Антушевой.

Хореографию готовила Мария Залецкая.

Художник-постановщик Валерия Репина. 

Музыкальные напевы и речитативы готовила с командой Мария Степанова.

Отметим, что постановка «Груманланы» приурочена к 500-летию с начала освоения Северного морского пути — важного логистического коридора, который обеспечивает транспортировку морем различных грузов и ресурсов.

 Впервые о возможности практического использования СМП заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 году. В этом году по поручению Президента России Владимира Путина появился комитет по организации празднования 500-летия освоения Северного морского пути (СМП).

27 апрель 09:30 | : Культура

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