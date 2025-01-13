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Архангельский театр кукол представляет премьеру «Груманланы»: новая форма взаимодействия со зрителем

Архангельский театр кукол готовится к премьере спектакля «Груманланы», режиссером которого выступил приглашенный специалист Иван Чигасов. Выпускник Нижегородского театрального училища и РГИСИ, режиссер привнес свежие идеи в постановку, исследуя возможности синтеза драматического искусства, театра кукол, музыки и пластики.

Спектакль основан на героическом подвиге мезенских поморов, которые провели шесть лет на Шпицбергене, известном как Груман(т)е. Пьесу написал современный российский драматург Дмитрий Ретих специально для театра.

История, рассказанная в жанре «бывания», фокусируется на духовной стойкости героев, стремящихся сохранить человечность в экстремальных условиях. Постановочная группа стремится создать яркое и эмоциональное представление, сочетающее драматизм и эксцентрику.

Премьерные показы запланированы на 18 апреля в 18:30, 19 и 20 апреля в 17:00.

03 апрель 12:30 | : Будни

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