Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Яков Лейцингер оставил нам Архангельск прошлого

На фотографии Якова Лейцингера вверху – вид на сквер, который в этом году получил его имя.

Сегодня здесь состоялось возложение цветов к памятнику нашему знаменитому фотографу и градоначальнику – по случаю 170-летия со дня его рождения.

Яков Иванович Лейцингер служил Архангельску на посту городского Головы с 1903 по 1914 годы. В нелегких условиях столыпинских реформ и приближающейся Первой мировой войны, он показал себя выдающимся руководителем и общественным деятелем.  Двукратный рост доходов городской казны, строительство амбулаторий, водопровод, электростанция и первый автобус: этим Архангельск обязан Лейцингеру - человеку, который смог переместить Архангельск из XIX века в XX.

При поддержке потомков Якова Лейцингера, исторического сообщества, депутатов Гордумы мы сделали важные шаги для сохранения памяти об этом уникальном человеке – установили памятник и назвали в его честь сквер.

А в школе № 14 занимаются обновлением музея, посвященного Якову Ивановичу. Экспозицию уже в этом году интегрируют в современное пространство, созданное в рамках капремонта школы.

Обо всем этом нам рассказал сегодняшний градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев.


15 март 13:06 | : Культура

Главные новости


Иосифу Сталину, человеку и танку
Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (215)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20