Яков Лейцингер оставил нам Архангельск прошлого

На фотографии Якова Лейцингера вверху – вид на сквер, который в этом году получил его имя.

Сегодня здесь состоялось возложение цветов к памятнику нашему знаменитому фотографу и градоначальнику – по случаю 170-летия со дня его рождения.

Яков Иванович Лейцингер служил Архангельску на посту городского Головы с 1903 по 1914 годы. В нелегких условиях столыпинских реформ и приближающейся Первой мировой войны, он показал себя выдающимся руководителем и общественным деятелем. Двукратный рост доходов городской казны, строительство амбулаторий, водопровод, электростанция и первый автобус: этим Архангельск обязан Лейцингеру - человеку, который смог переместить Архангельск из XIX века в XX.

При поддержке потомков Якова Лейцингера, исторического сообщества, депутатов Гордумы мы сделали важные шаги для сохранения памяти об этом уникальном человеке – установили памятник и назвали в его честь сквер.

А в школе № 14 занимаются обновлением музея, посвященного Якову Ивановичу. Экспозицию уже в этом году интегрируют в современное пространство, созданное в рамках капремонта школы.

Обо всем этом нам рассказал сегодняшний градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев.



