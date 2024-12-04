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Имени Лейцингера будьте достойны

С кого Мореву брать пример? Есть с кого…

15 марта исполняется 170 лет со дня рождения знаменитого фотографа и градоначальника Якова Ивановича Лейцингера. Присвоить его имя скверу на улице Поморской – с таким предложением глава Архангельска накануне обратились в городскую Думу.

В прошлом году в новом сквере на перекрестке пр. Советских космонавтов и ул. Поморской был установлен памятник уникальной для Архангельска формы – в виде двусторонней стелы с барельефами. На одной стороне Яков Иванович представлен в образе фотографа. На другой как градоначальник, который занимался благоустройством города, построил несколько школ, амбулаторию, проложил водопровод.

- В канун юбилея Лейцингера комиссия по топонимике единогласно поддержала предложение назвать в его честь сквер, где установлен барельеф. Окончательное решение примут депутаты Гордумы: вопрос вынесен на ближайшую сессию, - отметил Дмитрий Морев.

По мнению наблюдателей от редакции, можно даже не сомневаться, что архангельские парламентарии положительно отнесутся к увековечиванию имени дореволюционного градоначальника. Ведь не «Донским» же новый сквер называть, право слово!

Сквер у школы № 22 был благоустроен в 2022 году на месте расселенного деревянного дома по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».

В дальнейшем здесь провели дополнительное озеленение, а в прошлом году установили памятник Лейцингеру. Его автором стала архангельский скульптор Надежда Шек, а на открытие в июне 2024 года пригласили потомков знаменитого градоначальника. 

04 февраль 13:20 | : Политика

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