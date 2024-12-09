Кулачные бои и ледяной столб. Как "Малые Корелы" отгуляли Масленицу

Сотни посетителей познакомились с традициями Масленицы, которые были распространены в северной деревне, на станциях фольклорной игры-путешествия «Масленичная неделя». Подробности народных гуляний в музее-заповедники от издания «Регион 29»:

- Только в день праздника в «Малых Корелах» выпекается Большой масленичный блин, — рассказала заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий Юлия Волова. — Таких блинов, диаметром более полуметра, было съедено полторы сотни. А обычных блинов — и вовсе не счесть!

Многие люди приехали на Масленицу, чтобы поддержать участников соревнования по подъёму на ледяной столб. В этой увлекательной забаве у дома Попова приняли участие 45 мужчин и одна девушка.



Кулачные бои на центральной площади также привлекли множество зрителей.



Дети могли поучаствовать в штурме снежной крепости и попробовать покорить ледяной столб. В общей сложности в этих забавах приняли участие 160 ребят.



Также в музее-заповеднике гостей развлекал кукольный балаганчик с Петрушкой. Как и всегда, в этот день была организована широкая ярмарка народных ремёсел, где свои работы представили 20 мастеров из Архангельска и Северодвинска. Все желающие могли прокатиться на лошадях и ледовой карусели.



Однако самой зрелищной частью праздника, по мнению организаторов, стало взятие большой снежной крепости, а также обряд прощания с Масленицей и традиционный масленичный костёр на угоре.

Изрядную ложку дегтя в масленичную «медовуху» добавил транспортный коллапс на выезде в Архангельск. Но это происходит ежегодно и уже стало не лучшей традицией.