Архангельский мультсериал стал лауреатом кинофестиваля в Суздале

Конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка» проводится в рамках открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест». «Архангельск. На крыльях истории» стал лауреатом. Подробности от издания «Регион 29»:

- На конкурс поступило 500 заявок: их представили 159 детских студий из 40 регионов России, а также Эстонии, Казахстана и Белоруссии. И лишь 56 работ стали лауреатами.

Проект «Архангельск. На крыльях истории» посвятили 440-летию нашего города и создали в рекордно короткие сроки — за шесть месяцев, причем в онлайн-режиме.

Работа над проектом была непростой. Более ста творческих людей — команда детских студий мультипликации Поморья — работали с архангельскими актёрами, звукорежиссёрами, музыкантами, композиторами и сценаристами «Союзмультфильма». Преимущественно это были школьники. Летом состоялась презентация познавательного мультфильма.

— Мы оказали поддержку проекту и организаторам, а для премьерных показов предоставили наши площадки — АГКЦ и 7-ю школу», — рассказал глава столицы Поморья Дмитрий Морев. — Замечательно, что о наших известных земляках — героях мультсериала — узнают далеко за пределами Русского Севера. Поздравляю всех причастных к созданию мультсериала и предлагаю посмотреть его всей семьёй в группе мультипликаторов в ВК. Длительность всех трёх серий чуть более 20 минут.