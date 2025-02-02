Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский мультсериал стал лауреатом кинофестиваля в Суздале

Конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка» проводится в рамках открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест». «Архангельск. На крыльях истории» стал лауреатом. Подробности от издания «Регион 29»:

- На конкурс поступило 500 заявок: их представили 159 детских студий из 40 регионов России, а также Эстонии, Казахстана и Белоруссии. И лишь 56 работ стали лауреатами.

Проект «Архангельск. На крыльях истории» посвятили 440-летию нашего города и создали в рекордно короткие сроки — за шесть месяцев, причем в онлайн-режиме.

Работа над проектом была непростой. Более ста творческих людей — команда детских студий мультипликации Поморья — работали с архангельскими актёрами, звукорежиссёрами, музыкантами, композиторами и сценаристами «Союзмультфильма». Преимущественно это были школьники. Летом состоялась презентация познавательного мультфильма.

— Мы оказали поддержку проекту и организаторам, а для премьерных показов предоставили наши площадки — АГКЦ и 7-ю школу», — рассказал глава столицы Поморья Дмитрий Морев. — Замечательно, что о наших известных земляках — героях мультсериала — узнают далеко за пределами Русского Севера. Поздравляю всех причастных к созданию мультсериала и предлагаю посмотреть его всей семьёй в группе мультипликаторов в ВК. Длительность всех трёх серий чуть более 20 минут.

 

16 февраль 10:46 | : Культура

Главные новости


Острова их тревоги
Галина Валентиновна и её маленькая мечта. Грустная история из Северодвинска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (201)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20