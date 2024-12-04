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Про "врожденную грамотность" и не только

Этим материалом мы начинаем серию публикаций от доктора педагогических наук, автора серии учебников по русскому языку и литературе Екатерины Валерьевны Бунеевой. Озабоченной только одним – чтобы сегодняшние дети также любили читать, как когда-то их дремучие дедушки и бабушки, не знавшие слова «смартфон».

Нет единого мнения о том, что такое «врождённая грамотность» и существует ли она вообще. Считается, что если у ребёнка нет логопедических проблем, с ним много разговаривают и читают, он будет писать грамотно. Да, отчасти это так: пополняется  словарный запас, запоминается написание слов, развивается чувство языка. Чтение и устную речь ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. 

Однако умение писать без ошибок — всё-таки свойство приобретённое. Чем раньше оно появляется, тем сильнее создаётся впечатление, что навык возник сам собой.  На самом деле процесс обучения грамотному письму необходимо контролировать и направлять.
 
 И даже если вы много читаете с ребёнком и он читает сам, у него неплохие отметки по русскому, не будет лишним задаться вопросом: а нет ли пробелов в знаниях, всё ли он умеет, что нужно? Дело в том, что пробелы коварны: это источник постоянного стресса, который истощает ребёнка, делает его неуверенным и мешает учиться. А сам ребёнок не всегда может и хочет определить, чего именно он не знает и не умеет. 

Зато он прекрасно знает, что не напишет нормально диктант, изложение, заранее боится любой письменной работы. И мало кто может связать всё это с тем, что когда-то, три года назад, он заболел и две недели не ходил в школу. Казалось бы, ерунда, две недели, одна - две пропущенные темы…

 А в итоге «хвост», который тянется за ним годами, потому что язык - это система, а не беспорядочный набор элементов и правил, в нём одно следует из другого, всё тесно взаимосвязано.  И если пропущен хотя бы один элемент, нет связей этого элемента с другими, стройная цепочка понимания не складывается: не хватает одного звена. И как же удивляются родители, когда узнают, что низкая отметка в 8-м классе выросла из пробелов, появившихся в 3-м!  Именно поэтому пробелы нужно выявлять и вовремя устранять. 

Как именно? С помощью специалиста, который предложит диагностическую работу, грамотно проанализирует результаты и объяснит родителям, 

- на какие правила ребёнок делает ошибки;

- есть ли ошибки на одно и то же правило (частотные);

- насколько устойчивы умения по правописанию;

- в каком классе появился каждый пробел;

- умеет ли ребёнок проверять написанное, 

а также предложит рекомендации, как заниматься, чтобы устранить все пробелы. Это практически то же самое, как пойти к врачу, получить правильный диагноз и план лечения.

Вполне возможно, что у ребёнка всё хорошо и вы можете быть спокойны за русский язык. Отлично, тогда потратите время на другие занятия. Но если есть проблемы и вы точно узнаете, какие и что делать, вы на полпути к решению.

Предупреждён – значит вооружён.

 Екатерина Бунеева

Комплексная диагностика по русскому языку (4 – 9 классы):

https://buneeva.vsepravilno.com/study/kompleksnaya-diagnostika-po-russkomu-yazyku 

03 февраль 08:23 | : Культура / Общество

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