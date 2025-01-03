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Артисты студии при архангельской колонии показали неженское лицо войны

Артисты школьной актерской независимой студии «Шанс», действующей при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ), выступили с постановкой «У войны неженское лицо» на сцене центра «Патриот».

Спектакль был впервые поставлен в стенах колонии в 2020 году, сейчас его возродили к 80-летию Великой Победы. Военную драму о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны играют учителя школы при АВК и подростки, отбывающие наказание. 

Это не классический спектакль с костюмами и большим количеством декораций и реквизита, это трагедия на документальной основе, где актеры  мало показывают, но много рассказывают.

Пять героинь, пять образов женщины в непростое кровопролитное время. Весь ужас войны они передают в монологах. Мать, ждущая своих детей с фронта, обращается к своим сыновьям, а медсестра, выносящая на хрупких плечах с поля боя раненных, рассказывает о первой любви, боевая артистка Любка - член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», погибает, но не сдается. Совсем юная, хрупкая девчонка-снайпер рассуждает, как страшно убивать немца, ведь он хоть и враг, но человек, а женщина, которой нечем накормить своих детей, просит прощения у мужа за рождение ребенка от фашиста ради их спасения. Дождавшись Победы, они, перенесшие столько ужасов, остались отвергнутыми и непринятыми.

Финал драмы нерадостный: женщины, пережившие Великую Отечественную, просят – лишь бы не было войны. Ежегодно на земном шаре гибнут люди в результате военных конфликтов, и становится понятным, что это призыв ко всем на планете – сложите оружие.

Постановка создана по мотивам документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» и повести  Марии Матвеевой  «Я  была  на  войне». Спектакль получился очень трогательным, многие зрители не скрывали слез, поскольку драма не могла не тронуть сердце тех, кто помнит о той войне. Режиссером спектакля традиционно выступила основатель студии «Шанс» педагог-организатор школы при АВК Наталья Прыгунова. 

27 январь 11:44 | : Культура

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