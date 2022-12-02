В Архангельске открылись Рождественские чтения

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 декабря открыл Х областные Рождественские образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Форум состоялся в Северном государственном медицинском университете.
Ниже приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия участникам чтений.
Всечестные отцы, уважаемый Олег Владимирович, руководители и педагоги образовательных организаций!
Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с началом работы Десятых областных Рождественских образовательных чтений!
Тема чтений 2022 года «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Сегодня эта тема как никогда актуальна и достойна рассмотрения на образовательном форуме. Каким будет выбор современных школьников, сможем ли сформировать гражданскую позицию у молодежи, любовь к Родине, понимание добра и зла, зависит от каждого из нас, но в большей степени от педагога, воспитателя, наставника и родителя.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что мир в XXI веке столкнулся с особыми угрозами. Это истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, возникновение новых инфекций, погружение значительной части наших современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от реальности, оттачивание изощренных способов манипуляции как личным, так и массовым сознанием, создание систем, могущих обеспечить тотальный контроль над человеком и наиболее остро ощущаемое нами сегодня умножение вооруженных столкновений и конфликтов на Земле. Еще одна глобальная опасность для человечества, по мнению Святейшего Патриарха Кирилла, — это секуляризм, который на определенном этапе подводит общество к тому, чтобы признать грех добродетелью. Серьезную обеспокоенность вызывает, по словам Предстоятеля Русской Церкви, и трансгуманизм, нацеливающий общество на создание суррогата человека, способного подменить собой человека подлинного.
При этом, по слову патриарха Кирилла, глобализация «зачастую оказывает негативное воздействие и на духовную жизнь общества, поскольку она разрушает многовековые культурные устои и стремится нивелировать роль традиционных нравственных принципов в жизни общества».
Глобализм организует объединительные процессы через ослабление и разрыв глубоких духовных связей между людьми, а также между Богом и человеком. Глобализм — это не религиозная доктрина, там нет места Богу. Именно поэтому все глобалистские проекты направлены против института семьи как прочной структуры, сохраняющей и передающей традицию, подчеркивает Святейший Патриарх.
Кроме того, глобализм «направлен против любых крупных устойчивых исторических общностей — и в первую очередь, конечно, национальных и религиозных».
По слову Патриарха Кирилла, существует два пути реакции на вызовы глобализма. Первый, с которым невозможно согласиться, заключается в адаптации и подчинении духовной жизни требованиям глобализма, в одобрении пороков. Второй путь общественной жизни можно назвать «узким», то есть трудным, тернистым. Он требует открытого свидетельства об Истине. Именно ради этого и совершаются общественные форумы, конференции и прочие события, в которых принимает участие Русская Православная Церковь. В свете этой высокой задачи проводятся и Рождественские образовательные чтения, одной из важных задач которых является расширение сотрудничества Церкви и государства в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания подрастающего поколения.
Сегодня мы чествуем и награждаем победителей областного и Северо-Западного окружного этапов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», который проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Каждый из победителей представит свою работу как пример, достойный воспитательных программ образовательных организаций.
Молитвенно желаю всем участникам Чтений крепкого здоровья, душевного мира и помощи Божией в предстоящих трудах.
Сердечно благодарю за сотрудничество в организации Чтений министерство образования и Институт открытого образования Архангельской области, а также Северный государственный медицинский университет, в стенах которого мы проводим наш форум. Пусть Милосердный Господь мира благословит всех участников Чтений миром, благоденствием и здравием!
Благодарю за внимание!
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Участников форума также поприветствовали министр образования Архангельской области Олег Русинов и ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова.
Затем состоялось торжественное награждение победителей межрегионального и регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Участников события поприветствовал иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и исполнительный директор Координационного комитета конкурса «За нравственный подвиг учителя».
После этого прозвучало музыкальное поздравление артистов ансамбля «Сиверко».
Завершилось пленарное заседание докладом «Глобальные вызовы современности: преодоление нигилизма», который представил Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник института философии РАН, доцент кафедры богословия Московской духовной академии Русской Православной Церкви.
(по материалам Архангельской епархии)