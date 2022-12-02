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В Архангельске открылись Рождественские чтения

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 декабря открыл Х областные Рождественские образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Форум состоялся в Северном государственном медицинском университете.

Ниже приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия участникам чтений.

Всечестные отцы, уважаемый Олег Владимирович, руководители и педагоги образовательных организаций!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с началом работы Десятых областных Рождественских образовательных чтений!

Тема чтений 2022 года «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Сегодня эта тема как никогда актуальна и достойна рассмотрения на образовательном форуме. Каким будет выбор современных школьников, сможем ли сформировать гражданскую позицию у молодежи, любовь к Родине, понимание добра и зла, зависит от каждого из нас, но в большей степени от педагога, воспитателя, наставника и родителя.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что мир в XXI веке столкнулся с особыми угрозами. Это истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, возникновение новых инфекций, погружение значительной части наших современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от реальности, оттачивание изощренных способов манипуляции как личным, так и массовым сознанием, создание систем, могущих обеспечить тотальный контроль над человеком и наиболее остро ощущаемое нами сегодня умножение вооруженных столкновений и конфликтов на Земле. Еще одна глобальная опасность для человечества, по мнению Святейшего Патриарха Кирилла, — это секуляризм, который на определенном этапе подводит общество к тому, чтобы признать грех добродетелью. Серьезную обеспокоенность вызывает, по словам Предстоятеля Русской Церкви, и трансгуманизм, нацеливающий общество на создание суррогата человека, способного подменить собой человека подлинного.

При этом, по слову патриарха Кирилла, глобализация «зачастую оказывает негативное воздействие и на духовную жизнь общества, поскольку она разрушает многовековые культурные устои и стремится нивелировать роль традиционных нравственных принципов в жизни общества».

Глобализм организует объединительные процессы через ослабление и разрыв глубоких духовных связей между людьми, а также между Богом и человеком. Глобализм — это не религиозная доктрина, там нет места Богу. Именно поэтому все глобалистские проекты направлены против института семьи как прочной структуры, сохраняющей и передающей традицию, подчеркивает Святейший Патриарх.

Кроме того, глобализм «направлен против любых крупных устойчивых исторических общностей — и в первую очередь, конечно, национальных и религиозных».

По слову Патриарха Кирилла, существует два пути реакции на вызовы глобализма. Первый, с которым невозможно согласиться, заключается в адаптации и подчинении духовной жизни требованиям глобализма, в одобрении пороков. Второй путь общественной жизни можно назвать «узким», то есть трудным, тернистым. Он требует открытого свидетельства об Истине. Именно ради этого и совершаются общественные форумы, конференции и прочие события, в которых принимает участие Русская Православная Церковь. В свете этой высокой задачи проводятся и Рождественские образовательные чтения, одной из важных задач которых является расширение сотрудничества Церкви и государства в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания подрастающего поколения.

Сегодня мы чествуем и награждаем победителей областного и Северо-Западного окружного этапов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», который проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Каждый из победителей представит свою работу как пример, достойный воспитательных программ образовательных организаций.

Молитвенно желаю всем участникам Чтений крепкого здоровья, душевного мира и помощи Божией в предстоящих трудах.

Сердечно благодарю за сотрудничество в организации Чтений министерство образования и Институт открытого образования Архангельской области, а также Северный государственный медицинский университет, в стенах которого мы проводим наш форум. Пусть Милосердный Господь мира благословит всех участников Чтений миром, благоденствием и здравием!

Благодарю за внимание!

***

Участников форума также поприветствовали министр образования Архангельской области Олег Русинов и ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова.

Затем состоялось торжественное награждение победителей межрегионального и регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Участников события поприветствовал иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и исполнительный директор Координационного комитета конкурса «За нравственный подвиг учителя».

После этого прозвучало музыкальное поздравление артистов ансамбля «Сиверко».

Завершилось пленарное заседание докладом «Глобальные вызовы современности: преодоление нигилизма», который представил Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник института философии РАН, доцент кафедры богословия Московской духовной академии Русской Православной Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

08 декабрь 09:10 | : Будни / Верую

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