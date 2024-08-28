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Известный московский телеведущий побывал в гостях у архангельского митрополита

В Архангельск с рабочим визитом прибыл генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Высокого гостя в епархиальном управлении поприветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архипастырь благословил Бориса Вячеславовича образом Архистратига Божия Михаила и поблагодарил за доброе внимание к Русскому Северу. Глава митрополии рассказал собеседнику о духовной истории Архангельской области, о почитаемых святынях и о том, как возрождается Православие на святой северной земле.

Борис Вячеславович поблагодарил митрополита Корнилия за теплый прием и рассказал о своей особой любви к Русскому Северу и к людям, сохраняющим теплоту сердец в суровых климатических условиях.

Также известный телеведущий посетил Вологодское кладбище и возложил цветы к могиле изобретателя русского телевидения и своего тезки - Бориса Львовича Розинга.


09 октябрь 09:20 | : Культура / Верую

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