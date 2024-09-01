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В Кенозерье восстанавливают память о спецпереселенцах

Сотрудники отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина и Яна Харитонова получили ценную информацию от жительницы Архангельска, уроженки посёлка Заяцкий мыс Валентиной Алексеевной Амосовой, и уроженцев Пертоминска Оксаны Вячеславовны и Вячеслава Вячеславовича Разевских.

 Родители Валентины Алексеевны Амосовой — Алексей Николаевич и Анна Анатольевна Жанины — познакомились на Унском лесозаводе. Отец работал бухгалтером, а мать — счетоводом.

 Важными для изучения истории Унского лесозавода стали фотографии из семейного альбома Валентины Алексеевны. На снимках конца 1930-х гг. запечатлены основные постройки завода — лесопильный цех, контора и склады.

 По рассказам Валентины Алексеевны, работавшие на заводе — вольнонаемные, местные жители и спецпереселенцы из двух близлежащих спецпосёлков Кислуха и Сосновка, жили дружно. Родители её школьной подруги Зои Савченко, высланные с Украины, всегда угощали Валю салом, получаемым в посылках с малой родины, и конфетами, которые родителям Зои выдавали на заводе к праздникам.

 В Новый год в поселке было принято приглашать на семейные ёлки друзей своих детей, где дети играли, пели, а в конце праздника обязательно получали самодельные подарки — завернутые в бумажные кулечки пироги и конфеты.

 В Кислухе один из спецпереселенцев шил жителям посёлка пальто, а несколько женщин приносили в посёлок молоко для детей.
 Также сотрудники Парка выявили новое имя спецпереселенца, работавшего на Унском лесозаводе. Уроженцы Пертоминска Оксана Вячеславовна и Вячеслав Вячеславович Разевские рассказали о Бадме Эдвиче Джелдаеве (1906–1988), колмыке по национальности, проживавшем в Пертоминске после расформирования Унского лесозавода. Бадма Эдвич запомнился жителям как очень добрый и работящий человек. До конца своей жизни он держал овец, нянчился с соседскими детьми.

 Воспоминания информантов и новые фотографии помогут в формировании более комплексного представления об истории Унского лесозавода и будут ценны при реализации проекта «Люди и локомобили. Индустриальная память в ландшафте Беломорья», частью которого будет экспозиция в стенах сохранившегося цеха бывшего Унского лесозавода. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

24 сентябрь 13:07 | : Культура

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