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В Кенозерье говорят даже камни

В сентябре 2024 года состоялась комплексная этнографическая экспедиция в Плесецкий сектор Кенозерского национального парка. Она включала этнографическое исследование почитаемых рощ и камней Кенозерья, изучение истории местности бывшего Кенского монастыря, поиск сведений о кенозерских деревнях у местных жителей, сбор предметов для музейного фонда Парка.

 Старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского Научного Центра РАН Алексей Конкка исследует «карсикко», то есть деревья-знаки — это такие деревья, преимущественно хвойные, определенным образом обрезанные или затёсанные, которым придавался смысл духа-охранителя. Эти знаки используется в ритуалах жизненного цикла человека, а также в календарной и промысловой обрядности. Такого рода деревья располагаются в рощах, на кладбищах и их окрестностях, культовых местах, опушках леса. В экспедиции ученый обследовал рощи в деревнях Мыза, Горбачиха, Челма, Тырышкино и на кладбище острова Боровой. Во время экспедиции зафиксировано более 20 знаков.

 Исследования археолога Василия Шевелева и краеведа Александра Грязова заключались в фиксации почитаемых камней на территории Национального парка «Кенозерский», сведения о которых были недавно найдены в документах XIX — середины XX вв. В результате были исследованы Казимир-камень, Конь-камень, Лось-камень, камни на острове Каменный и в деревне Зехнова.

 Результатом работы научных сотрудников отдела изучения и интерпретации культурного наследия Парка Марины Мелютиной и Софьи Тучиной стали переданные в дар местными жителями 68 предметов в музейный фонд Парка. Одна из редких находок — икона с образом святого Серафима Саровского конца XIX — начала XX вв. Предмет был передан жительницей деревни Вершинино Подосеновой Татьяной Васильевной. 26 предметов подарила Парку Жукова Любовь Ивановна — жительница деревни Зехнова. Среди интересных вещей детали ткацкого станка, полотенца с вышивкой, платки, изделия из глины и металла: горшки, ковш, утюг, кочерга. Музейный фонд пополнился и сорока предметами от жителя деревни Першлахты Старицына Владимира Васильевича, в их числе: детали ткацкого станка, ларь хозяйственный, ступа, полотенца, платки, открытки 1960-х гг., фотографии с портретами жителей Першлахты и п. Коровино. Среди уникальных предметов — кирпич из Спасо-Преображенской церкви бывшего Кенского монастыря (прихода).

 Пиялкин Леонид Алексеевич стал проводником по деревне Челма. Благодаря ему сотрудникам Парка удалось зафиксировать местоположение деревни, которая располагалась на трёх горах: Хаваевой, Федоровой и Протасовой.

 Жительницы деревни Коровино Косопалова Галина Николаевна и Зимина Клавдия Викторовна поделились воспоминаниями об истории местности бывшего Кенского монастыря. Они были очевидцами разрушения Спасо-Преображенской приходской церкви.

 «Помню только развалины церкви. И стояла еще колокольня. Колокол был снят. Как иконы сплавляли по реке Кене, я еще помню. Брат их притаскивал», — рассказывает Клавдия Викторовна. Жители рассказывали о создании и работе Кенского лесопункта, построенного на месте бывшего Кенского монастыря.

 «Эта информация особенно ценна для Кенозерского национального парка, который планирует создание Археологического музея, где будет представлена история Кенского монастыря». — отметила начальник отдела изучения и интерпретации Парка Марина Мелютина.

 ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» благодарит жителей кенозерских деревень за ценную информацию и переданные в музейный фонд Парка предметы!


23 сентябрь 17:59 | : Культура

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